El PSOE solicita al PP que tenga más relación con los pedáneos

Los concejales del PSOE Maite Espinosa y Enrique Ayuso han pedido al Gobierno local que mantenga una comunicación «más fluida y directa» con los pedáneos que no son del PP, ya que aseguran que se están realizando obras de las que no son informados. Un ejemplo se da en la calle Rambla de Algezares, donde se está reparando un muro y los socialistas reiteran que antes de emprender actuaciones «es urgente informar con claridad a los vecinos para evitarles preocupaciones y recelos por el inicio de obras en sus calles». La concejal Maite Espinosa advierte de que «muchas veces entran maquinaria y operarios a trabajar, pero los vecinos no conocen con detalle lo que se va a hacer y llegan incluso a paralizar las obras por temor a ser perjudicados o perder accesibilidad». Ambos concejales valoran el «gran esfuerzo de los pedáneos, que están desbordados y que tienen que cerrar sus negocios y dejar su trabajo de lado para atender a los vecinos que no han sido informados convenientemente».

El PSOE recuerda que en las pedanías donde se han registrado destrozos por las últimas lluvias los vecinos siguen esperando que el Ayuntamiento les informe sobre los pasos a seguir para realizar reparaciones, como se acordó en un Pleno.