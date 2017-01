Murcia en Bici pide al Consistorio que mantenga en buen estado las vías públicas

El presidente de Murcia en Bici, Miguel Ángel López Pérez, ha presentado esta semana en el Registro General del Ayuntamiento más de un centenar de cartas firmadas por vecinos de Murcia y dirigidas al alcalde, José Ballesta. En ellas los remitentes piden al «Mago Ballesta» que mantenga en buen estado el viario ciclista existente en cuanto a limpieza, drenaje, señalización, rebajes de bordillos, socavones, poda de setos y arbolado adyacente. De igual modo reclaman que no se criminalice a los ciclistas con campañas de sanciones específicas, si bien consideran que las actitudes vandálicas deben perseguirse. Murcia en Bici demanda una red de verdaderas vías ciclistas y pide que se conecte de una vez el centro de la ciudad, acometiéndose así proyectos anunciados hace tiempo. En este sentido cree que es necesario que no se quite espacio a los peatones sino al coche privado.

La organización solicita que se dé un tratamiento especial a las rotondas y cruces peligrosos para garantizar la seguridad ciclista.