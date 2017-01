Los vecinos advierten de que «las calles no deben habilitarse para el consumo de alcohol»

El presidente de la asociación No más ruido, Pedro Pérez Piernas, afirma que «un año más la 'Tardebuena' y la 'Tardevieja' se han convertido en un escándalo por la gente que había tomando copas en la calle, el ruido y la música». El representante de este colectivo incide en que «siempre ha habido mucho ambiente porque la gente salía a tomar el aperitivo en esos días festivos, pero el problema está en que el Ayuntamiento haya permitido sacar las barras a la calle porque así fomentan el botellón». En este sentido abunda en que «la calle no debe habilitarse para el consumo de alcohol». También advierte del mal ejemplo que se les da a los menores de edad, «porque si ven a los mayores con la cerveza y el cubata en la mano, en la calle, piensan que ellos pueden hacer lo mismo».

Respecto a la utilidad que pueda tener el Mapa de Ruido de Ocio, Pérez Piernas es bastante pesimista: «Tengo mis dudas. Si el Ayuntamiento no va a recortar horarios o el número de terrazas o no se compromete a prohibir que abran más establecimientos en determinadas zonas, no va a servir de nada. Serán solo parches. Yo dudo mucho de la voluntad real del Ayuntamiento porque todos los eventos que ha montado esta Navidad (en Santo Domingo, en la plaza de la Universidad...) han sido a base de ruido». Pérez Piernas sostiene que «si las medidas administrativas no son efectivas tendremos que acudir a la vía penal».

Otros representantes vecinales como Paquita Sánchez, presidenta de la Comunidad de Propietarios del edificio Greco, ubicado en la calle Pérez Casas y plaza Preciosa, asegura que «este año ha habido mucha vigilancia policial, eso sí. Pero sobre todo en la 'Tardebuena' había mucha aglomeración de gente en Pérez Casas, no se podía pasar».

Fina García Cano, vecina de la calle Victorio, asegura que «el jaleo sigue siendo el mismo hasta las 5 de la mañana». Dice que en esta ocasión no ha llamado a la Policía para protestar «porque hablé con el alcalde y me dijo que estaban haciendo mediciones, así que no quise avisar para que vengan y vean los ruidos que sufrimos».