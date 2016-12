«¿Qué hago yo si matan a mi hija en medio del asalto?»

Siente un nudo en la garganta cuando recuerda el calvario que vivió hace tan solo una semana, pero Antonio Soto saca fuerzas de sus adentros. «A mi esposa y a mí nos tenían vigilados. Sabían cuándo estábamos en casa. Aquella tarde nos encontrábamos en el trabajo mientras una de nuestras dos hijas dormía en la vivienda. Eran las siete de la tarde cuando alguien forzó la ventana de mi balcón y entró a robar. Al ver que mi hija se había despertado, salió corriendo. No sé qué hubiera hecho si le llega a pasar algo».

Los vecinos del barrio de Santa María de Gracia denuncian los continuos robos en cafeterías y viviendas que sufren desde aproximadamente un mes. «No hay vigilancia policial y estamos expuestos a que entren en nuestras casas a sus anchas», lamentan. En las últimas semanas, los residentes de este céntrico barrio aseguran que los cacos han robado en unos 50 locales y casas. «Es increíble, porque lo normal es que los ladrones asalten en verano, que es cuando no hay nadie. Llevamos un mes para olvidar», se queja uno de los afectados.

«Entraron por el balcón»

«Llegué por la mañana y me encontré las rejas rotas», cuenta una de las últimas víctimas



Los cacos desvalijaron la caja fuerte con 2.000 euros del instituto Infante Juan Manuel

Una de las zonas en las que se han producido más asaltos es la calle Pina, donde reside Antonio Soto. «Yo vivo en un ático. El robo se produjo un par de días antes de Nochebuena, sobre las siete de la tarde. Arriba están los trasteros. Al parecer, rompieron la cerradura de la puerta con una máquina de taladrar. Una vez dentro, saltaron por el tejado a mi balcón, forzaron la ventana y accedieron al interior de mi casa», relata Soto, aún conmocionado. Y continúa: «Mi hija, que estaba durmiendo, escuchó algo y se incorporó. El ladrón huyó, y en ese momento a mí me tocó la lotería. Ahora me pregunto: '¿Y si la hubiera matado en medio del asalto?'. No sé qué hubiera hecho. Eso sí, la Policía vino en cuanto dimos el aviso». Y se desahoga: «La culpa de todo esto es del sistema implantado en España, porque los chorizos pasan una noche en los calabozos y al día siguiente vuelven a la calle».

La oleada de asaltos llegó el pasado jueves por la noche a la cafetería Victoria, situada en la misma calle. «Fui a abrir por la mañana y me encontré las rejas rotas y un cordón policial. Un vecino del edificio bajó y me dijo que dos tipos habían intentado entrar en mi local durante la madrugada», señala Alfredo Domínguez, propietario del establecimiento. Un vecino suyo, al percatarse de las intenciones de los cacos, no dudó en llamar a la Policía, que llegó a los pocos minutos.

«Uno de los ladrones, el que vigilaba, salió huyendo en el momento que vio a la patrulla. El otro se quedó atrapado entre las rejas y la puerta de entrada. Fue detenido», asegura Domínguez, quien tiene claro que la situación en el barrio es insostenible: «No podemos continuar sin vigilancia policial. Esto ocurre porque no hay seguridad. Cada vez son más robos y los vecinos tienen miedo de que les toque a ellos».

El instituto Infante Juan Manuel, también ubicado en pleno corazón de Santa María de Gracia, fue otro de los espacios elegidos por los ladrones. El director del centro, Juan Sánchez, confirma que el robo se produjo hace dos semanas. «Las cámaras de seguridad grabaron a tres adultos que accedieron al instituto por la puerta principal, rompieron la centralita de la alarma y registraron todas las aulas y despachos en busca de dinero, hasta que dieron con la caja fuerte. Estaba empotrada a la pared y se la llevaron. Había unos 2.000 euros en el interior», lamenta.

«Decidimos no dejar mucho dinero en la caja fuerte porque se han producido muchos robos en el último mes», explica. «Lo peor de todo es que destrozaron mucho mobiliario. Lo revolvieron absolutamente todo».

Los cacos también llegaron hace apenas un mes al restaurante La Caprichosa, donde robaron la caja registradora. «Aquí reventaron las rejas y fueron directamente a por el dinero; no tocaron nada más», asegura Estefanía García, una de las empleadas del local. «Pusieron el coche en la misma puerta -es una calle peatonal, junto a un parque-, pero el ruido despertó a una vecina, quien llamó a la Policía. Cuando vinieron los agentes ya no había nadie», asevera.

En dos casas universitarias

Según fuentes consultadas por este diario, dos grupos universitarios sufrieron sendos robos en sus domicilios de la cuarta planta del edificio Abeto, en la avenida de los Pinos. «Hicieron un boquete en cada puerta, pero no se llevaron gran cosa», aseveran esas fuentes. Añaden que «hace una semana también robaron a una vecina de la zona mientras estaba en su casa. Asaltaron la vivienda y le pidieron todo el dinero y joyas que tenía. El miedo que tenemos es que esa escena se vuelva a repetir con alguno de nosotros». Los vecinos exigen más vigilancia policial en el barrio. «Necesitamos protección», se enervan.

Este diario intentó ponerse en contacto ayer con un portavoz de la Policía Nacional, sin conseguirlo.