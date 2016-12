Cambiemos promociona la adopción de animales

Cambiemos Murcia ha impulsado estas fiestas una campaña titulada 'No soy un juguete, soy parte de la familia' para fomentar la adopción en lugar de la compra de animales de compañía. Para la campaña, la formación ha recogido más de 130 fotografías de personas acompañadas de animales que después ha difundido a través de Twitter y Facebook con el hashtag #NoCompresAdopta. La edil Margarita Guerrero es una de las protagonistas: «Queremos concienciar a la ciudadanía sobre la responsabilidad. Los animales no son objetos que puedes cambiar si no te gusta u olvidarte de ellos. Su vida no es mercancía».