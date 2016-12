«Nos arrancan una parte de nosotros»

La noche antes del Sorteo del Niño, Máximo soñó que le tocaba la lotería y que el dinero lo destinaba a financiar el centro de día de la Fundación Rais. Desde que despertó no deja de llorar porque su sueño nada tiene que ver con la realidad. Este servicio cierra mañana sus puertas tras tres años funcionando en la calle San Martín de Porres con una media de 70 usuarios cada jornada. Rais sí mantendrá su albergue para 18 personas.

Los damnificados son personas sin hogar, muchos con problemas de adicciones, que aún confían en que no se lleve a la práctica el anuncio de cierre. Ya han recogido más de 6.000 firmas en la plaza de la Universidad y en la plataforma 'change.org' para evitar esta decisión salomónica que hará desaparecer un servicio elemental para estos sin techo, colectivo al que la administración, por ahora, no ofrece soluciones alternativas más allá de la promesas de incrementar ayudas.

Aquí Rais cubre necesidades básicas de alimentación e higiene de personas en situación de exclusión social. El centro de día no es sostenible con las subvenciones del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento. Así que la Fundación ha decidido apostar por otros programas contra el sinhogarismo ofreciendo soluciones integrales en alojamientos. No todos podrán beneficiarse, por lo que los usuarios insisten en que se mantenga como bien social.

María y Mario duermen en la plaza de La Merced como protesta: «Es nuestra casa, somos como una familia»

Solo abre cinco horas, de lunes a viernes, de 12.30 a 17.30 horas, pero es suficiente para darse una ducha, comer, tomar un café, recibir curas y atención psicológica, o, simplemente, como dice Máximo Márquez, «para sentir una palabra de aliento o una caricia». Este centro de baja exigencia atiende a personas que no son admitidas en otros recursos porque a menudo llegan bebidos o drogados. No se les cierra la puerta. Al contrario, se les acoge y tiende una mano.

Este es un sitio donde socializarse -entre las actividades había cine-forum y visitas turísticas-, y donde formarse, con talleres de empleo y charlas. «Se perderá el equipo de fútbol de Rais, y los talleres de teatro y de yoga.... Incluso la posibilidad de cortarnos el pelo», lamenta Máximo, que conoció en Rais a su actual pareja, María Salinas. Ambos suman seis hijos. «Aquí me pidió matrimonio y aquí queremos casarnos, aunque sea de forma simbólica», dice María, que llegó a esta situación por violencia doméstica. El cierre del centro de día les parte el corazón, pues aquí creen haber formado, con voluntarios y compañeros, una familia de verdad. «Para mí es mi casa. Rais me ayudó a salir del bache y cerrar esto es arrancarme una parte de mí, de nosotros», insiste María. «Para ellos es un enlace de integración, un anclaje a la sociedad», añade Isabel Franco, una de las voluntarias. «Ellos son la razón de nuestro voluntariado y entendemos sus necesidades».

Máximo y María llevan desde el martes durmiendo en la plaza de La Merced como protesta. La compañera que les regaló el anillo de compromiso intenta animarles con palabras bonitas: «No hemos nacido pobres, todos tenemos malas rachas. La vida es bella, pero a veces no nos dejan vivirla», resopla Mercedes Bonet, 'Merche', que en 2011 iba en las listas de Compromís en Finestrat (Alicante), y hoy, pese a trabajar en la hostelería, es usuaria de Rais. En la calle, sin comedor y sin ducha. Así se ven ya otros usuarios como Mario Pérez, de 61 años. Fue relojero en Santomera, pero se fue a Ecuador con su exmujer y al volver a España lo echó de casa su cuñada. «He tenido que sobrevivir 30 días en la calle. Me robaron un día todo lo que tenía, y Rais es para mí como un amigo, un sitio de confianza. Hoy lo he necesitado yo, y mañana quizás otros». Piensa volver a Ecuador, pero quiere marcharse sabiendo que ninguno de sus amigos sigue en la calle.