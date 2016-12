'Tardebuena' de aglomeraciones

No hay vuelta atrás. El aperitivo de Nochebuena ha llegado para quedarse. No hay más remedio que asumirlo y vivir con ello. Calles y plazas abarrotadas, y gente bebiendo. Ante la realidad, el Ayuntamiento desplegó el día 24 un dispositivo formado por 41 agentes de Policía Local que velaron por la seguridad y el orden en lugares concurridos de la llamada 'Tardebuena': las plazas de Las Flores y Santa Catalina, Pérez Casas y Alfonso X. Además, hubo limpieza de choque después para evitar que la ciudad quedara sembrada de basura, restos de botellones y orines, como ha pasado en años anteriores.

Las intenciones eran buenas. De hecho, la concejal de Seguridad, Lola Sánchez, asegura que todo fue «muy bien y muy tranquilo, con el dispositivo funcionando y con apenas 10 llamadas alertando de incidencias».

Miles de personas invadieron las plazas buscando hueco libre en las barras que los bares sacan en fechas señaladas. Otras miles ni lo intentaron, simplemente abrieron sus bolsas y sacaron sus botellas y su comida, y consumieron en plena calle, ante la mirada de los agentes personados. «La policía no lo puede controlar todo al milímetro y seguramente hubo botellones, aunque no con la connivencia de los agentes», señaló a 'La Verdad' la concejal Sánchez. Nada más lejos de la realidad, según los vecinos, que quieren vivir en paz. «Los agentes estuvieron, y seguramente evitaron problemas mayores, pero se hizo botellón y se hizo delante de ellos», objetó Pedro Pérez Piernas, de No Más Ruido. El equipo desplegado por este diario pudo constatar que los botellones copaban estas zonas de la ciudad y que los agentes estaban presentes.

«Llevamos un mes con una afluencia masiva por las comidas y cenas de empresa», dice la presidenta del edificio Greco, en Pérez Casas

«Lo peor fueron los restos de orines. Había tanta gente que era imposible que los aseos de los bares dieran abasto. Así que hacían sus necesidades en plena calle», lamentaban desde No Más Ruido. Esta asociación lleva años denunciando las molestias que sufren los vecinos del centro por culpa de esta situación.

«No se puede beber en la calle, pero en el momento en el que permites que haya barras, permites que se beba en la calle y facilitas el botellón. Tanta gente no puede consumir en los bares sin guardar colas eternas». Pedro Pérez Piernas habla con esta Redacción mostrando resignación. Es una realidad que en Nochebuena y Nochevieja la ciudad se llena de gente disfrutando del ocio en bares, pero desde esta asociación piden límites. Que los vecinos no salgan tan mal parados, que no se permita beber y orinar en la calle y, sobre todo, no tener tantos problemas para acceder a sus casas.

Dificultades en los accesos

En esto coinciden con residentes de Pérez Casas, que batallan desde hace años buscando una vida tranquila. Alfonso X y esta vía peatonal son el epicentro de las fiestas capitalinas. Los vecinos están agotados. «Tenemos problemas para entrar, problemas para salir, problemas para dormir», contaba Paquita Sánchez, la presidenta de la comunidad de vecinos del edificio Greco, la que lidera las acciones judiciales que tienen imputados a dos exediles y a una funcionaria municipal. «Es una calle muy pequeña con demasiados bares. Si permites tantas licencias de apertura, estás facilitando que pase esto». Aseguran que no son situaciones puntuales, como hace años cuando los vecinos asumían que el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina había que sufrirlos. Una vez comprobado que a estas fechas se les suman cada año más días, los vecinos quieren una solución. «Llevamos así un mes, no tan salvaje como el día 24, pero con una afluencia masiva todo diciembre por las cenas y comidas de empresa». Alegan, de nuevo, dificultad para acceder a sus pisos en días que viene la familia de visita. Sobre la limpieza, confirman que hubo un dispositivo especial que acabó con los restos de basura y adecentó las zonas más concurridas. «Eso es cuando se van. Mientras tanto tenemos que sortear charcos y ríos de pipí».