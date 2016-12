Las zonas para perros se triplican

Lola Jara, vicepresidenta de la Junta Municipal de Puente Tocinos, que preside el también socialista Enrique Carrillo, incide en que «desde que se inauguró en septiembre pasado el primer parque canino de la pedanía sí se ha apreciado que las calles están más limpias». No oculta que hay gente «que se sigue quejando y que cree que los dueños de perros deberían ser más civilizados, pero lo cierto es que hay dos de estos espacios para perros en la pedanía, uno en cada extremo, y están muy frecuentados». Lola Jara indica que «el agradecimiento de los vecinos se nota y leo muchos comentarios en este sentido en Facebook». Aunque también advierte de que incluso en estos espacios «en los que hay bolsas, hay quienes no recogen los excrementos. Y te quedas muerta. Además hay quien prefiere seguir yendo con su mascota al huerto o al camino de turno porque vive lejos o por pereza».

Como vecino del parque de esparcimiento canino de Churra, he de decir que las aceras siguen llenas de regalitos, que no sabes si estas paseando o jugando al buscaminas. Y los parques en los que se supone son para niños también parecen zonas caninas, no puedes ir con los niños por miedo a alguna infección.



Lo peor es q las aceras y jardines siguen estando llenas de excrementos de perro.. es un asco. El dinero de hacer jardines para perros a 4 q son civilizados lo debian haber invertido en multar para concienciar a los cerdos q se dedican a dejar los premios de sus perros para q las gente los pise.





Me parece una idea muy acertada, sólo falta que el servicio de zoonosis de TODOS los ayuntamientos impongan la norma de SACRIFICIOS 0, que se obligue de verdad a todos los propietarios de perros a que les pongan el chip, cosa que nunca se comprueba y sólo hace el 35% de propietarios, luego se pierden o abandonan y no hay manera de localizar a sus dueños. Menos mal que un murciano ha creado la app Estoy perdido - I am lost para ayudar a encontrar a nuestras mascotas perdidas.

Me parece muy bien que los animales tengan su esparcimiento, lo que no me parece tam bueno es que lo tengamos que pagar el resto de los ciudadanos que no tenemos mascotas, y mantengamos con nuestro dinero el capricho de unos pocos.