El PSOE expulsa a su vocal en La Paz y La Fama por dejar un grupo de WhatsApp

El PSOE ha sustituido a Esteban Peñalver como vocal en la Junta de Distrito Este (La Fama, La Paz y Vistabella) y ha nombrado en su lugar a José Antonio Campos, vecino de La Fama y secretario general de las Juventudes Socialistas de la Región. El PSOE no comunicó a Peñalver su decisión y este se enteró ayer por el presidente de la Junta, Rafael Gómez. Peñalver pidió explicaciones al edil Enrique Ayuso, coordinador de los pedáneos, al que responsabiliza de la decisión, tras decidir salirse del grupo de WhatsApp de los vocales socialistas hace meses. «Eres un concejal sin dignidad», le espetó ayer Peñalver a Ayuso en un pasillo de La Glorieta. «Lo que ha hecho es de no ser hombre. He dado la cara por las siglas y me entero por el PP, y Ayuso dice que yo he dimitido cuando es mentira». El edil replicó que «Peñalver dejó de asistir a los Plenos en verano, dejó de pagar las cuotas de militante y dijo que no quería seguir en el grupo de WhatsApp y dimitió». Según Ayuso, la decisión la ha tomado el Grupo Socialista, pero «Gras no sabía nada de esto», afirma Peñalver.