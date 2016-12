En manos de la Providencia

Hubo un tiempo en que las Hermanitas de los Pobres casi mantenían económicamente el asilo y a sus residentes con las aportaciones particulares que recaudaban yendo de casa en casa. «El problema es que ahora la gente tiene miedo y muchas veces nuestras hermanas llaman al timbre y no les abren la puerta», explica la Madre María Josefina, superiora de la casa que tienen en Murcia, en la carretera de Puente Tocinos, en la avenida Juana Jugan.

Siguen la línea marcada por su fundadora, la religiosa francesa (hoy Santa Juana Jugan) que, en 1839, ofreció su cama a una anciana ciega y paralítica y después acogió a muchas otras, naciendo así una gran familia, las Hermanitas de los Pobres, cuyas casas están abiertas para cuidar a las personas mayores más desfavorecidas. Juana Jugan no dudó en mendigar y rechazar toda renta fija, abandonándose confiadamente en Dios, que cuida de sus pobres. Por este motivo, en el asilo de Puente Tocinos viven de la caridad de los murcianos, rechazan cualquier tipo de subvención oficial, y su lema es «confiar en la Providencia de Dios que se manifiesta a través de tantas personas generosas que nos ayudan», dice la Madre María Josefina, una simpática 'granaína' que está al frente del asilo de las Hermanitas de los Pobres de Murcia desde el pasado mes de abril.

«El 85% de los ingresos de los residentes son mínimos -explica- porque si cobraran pensiones más altas no estarían aquí, ya que les estarían quitando el sitio a los más pobres». En estos momentos el asilo está al máximo de su capacidad, 75 residentes y, por supuesto hay una larga lista de espera. «Tendríamos para llenar una o dos veces más el asilo, pero nos lo piden sobre todo personas inválidas y con alzhéimer y no podemos cargarnos con tantas personas dependientes porque solo somos once religiosas y a cuatro hay que cuidarlas. Y contratar más empleadas sería impensable «porque su sueldo es el gasto mayor que tenemos junto con pagar los recibos del agua y de la luz». En más de una ocasión se han visto «apuradillas» pero «siempre confiamos en la Providencia. Si nos falta algo le ponemos un papelito pidiéndoselo al San José que tenemos en la puerta. Y no nos falla», dice la superiora.

Tienen lista de espera para llenar dos veces el asilo, sobre todo de personas inválidas y con alzhéimer

En vísperas de las fiestas de Navidad, la sociedad se sensibiliza más y en muchos colegios han recogido alimentos para hacérselos llegar al asilo, cosa que las Hermanitas de los Pobres agradecen. «Nos traen de todo: arroz, judías, cajas de leche, galletas, productos de limpieza...»

Pero hay otra serie de cosas que necesitan para atender a sus ancianos, muchos de ellos dependientes, y son los pañales. «Los da la Seguridad Social, pero a algunos ancianos hay que cambiarlos varias veces al día, y a otros muchos ponérselos por la noche, por lo que no nos alcanza», admite la madre superiora. «También necesitamos salvacamas, que eso hay que comprarlo en la farmacia porque los de hule son muy duros», añade.

Listas en Carrefour

La rutina de las Hermanitas de los Pobres se inicia a las 6.30 de la mañana, con el rezo de laudes y el desayuno. Y luego, todas las que pueden se dedican a la hospitalidad: a levantar a los ancianos, pues algunos precisan ayuda para su aseo personal y para vestirse. Tras darles el desayuno, cada una tiene su tarea: unas se dedican a labores de limpieza, otras acompañan a los ancianos a terapia y también hay un par de monjitas que salen a hacer la colecta. Siguen visitando domicilios particulares, pero les va mejor ir a Carrefour: «Hacemos una lista con los productos que necesitamos (detergente, lejía, papel higiénico, lavavajillas... y se lo entregamos a quienes van a comprar por si quieren ayudarnos y, a la salida, nos lo entregan».

Estos días practican con los residentes para el recital de villancicos que celebrarán el día de Navidad, con una merienda por la tarde, y también una obra de teatro, para el día de las familias, el próximo día 30. Mientras tanto, dedican su trabajo y su cariño a los ancianos y dejan en manos de la Providencia la solución a los problemas económicos del día a día.