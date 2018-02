Cinco candidatos para un Rectorado Pablo Artal, Pedro Lozano, Emilio Martínez Navarro, José Luján y José Antonio Gómez, paseando, ayer, por el campus de Espinardo. / Vicente Vicéns/ AGM Los aspirantes a gobernar la UMU tras las elecciones del 6 de marzo responden a seis cuestiones de calado para el futuro de la institución planteadas por 'La Verdad' FUENSANTA CARRERES Murcia Martes, 6 febrero 2018, 04:19

José Luján. Catedrático de Derecho del Trabajo: «La institución debe ser participativa, transparente y comprometida»

1 ¿Qué tiene que ofrecer a los casi 34.000 alumnos que estudian en la Universidad de Murcia?

Cercanía y confianza. Imparto docencia en centros como Derecho o Ciencias del Trabajo en los que los grupos son muy numerosos, con mucho contacto y trato directo con mis alumnos. Y también voluntad y decisión para resolver los problemas que les afectan. Destacaría la necesidad de apoyar a los centros para mejorar la programación docente y corregir la sobrecarga de tiempo de trabajo a la que ha conducido la implantación de los nuevos títulos, la mejora de la política de becas o la rebaja del precio de los másteres. También hace falta actualizar infraestructuras docentes.

2 ¿Qué medidas aplicará para mejorar la situación profesional de docentes, personal de administración, servicios e investigadores después de una década de recortes?

La temporalidad que padece la plantilla de la UMU es insostenible e insolidaria con el más débil. Es preciso actuar sobre la estructura de la plantilla del PDI en dos direcciones complementarias: corrigiendo la situación del profesorado asociado, y la excelencia a las que con tanta grandilocuencia decimos aspirar. Es urgente diseñar un modelo estructurado de plantilla para el PAS y estabilizar a los interinos.

3 ¿Cómo ha pensado negociar la financiación de la Comunidad cuando venza el plan plurianual?

La UMU debe explorar todas las vías de financiación posible, y muy especialmente el mecenazgo, pero como universidad pública debe estar suficientemente financiada para el cumplimiento de sus fines. La actualización del plan de financiación deberá atender a la corrección de la situación actual del personal.

4 El Rectorado, ¿en Convalecencia o en Espinardo?

El Rectorado, como sede institucional de la UMU, debe seguir en Convalecencia. Cuestión distinta es la ubicación de los servicios administrativos, que actualmente ya están repartidos entre los dos campus. Lo importante es garantizar que en cada uno de los campus los estudiantes, los profesores e investigadores y el personal de administración puedan realizar los trámites administrativos.

5 ¿Cree que los alumnos de Medicina de universidades privadas deben hacer prácticas en los hospitales públicos de la Región?

Los hospitales son públicos y la UMU es pública, si unos y otros existen por una decisión del mismo Gobierno regional, y unos y otros están financiados con cargo al mismo presupuesto, no entiendo que pueda haber dudas. Garantizar la docencia práctica de nuestros futuros egresados en Ciencias de la Salud con calidad es un imperativo que no admite matiz ni excepción. Dicho eso, nada tengo que oponer a que el SMS ofrezca plazas de prácticas vacantes, si las hubiera, a instituciones privadas, siempre que no perjudique la calidad de la docencia de nuestros estudiantes y con la correspondiente y justa contraprestación económica.

La UMU es una gran institución, con una tradición de más de cien años, cuyos valores de trabajo y compromiso con la Región debemos preservar. La última crisis ha afectado de manera muy grave. El reto es mejorar nuestra docencia, empezando por corregir la situación precaria del profesorado; y avanzar en nuestra investigación e innovación favoreciendo y reforzando la transferencia, sobre todo hacia el empresariado de la Región. Debemos aspirar a que se nos reconozca como una institución participativa, transparente, inclusiva y comprometida con los retos del mundo.

Pablo Artal, Catedrático de Óptica: «Tenemos un plan para encaramar a la Universidad entre las 500 mejores»

1 ¿Qué tiene que ofrecer a los casi 34.000 alumnos que estudian en la Universidad de Murcia?

La ilusión y voluntad por procurarles una formación de calidad que les garantice el acceso a un puesto de trabajo digno. El compromiso por defender una universidad inclusiva y justa, que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso. Medidas como la equiparación de las tasas de máster a las de grado, la creación de un programa de becas-salario o la subvención de la acreditación del nivel de inglés son todas iniciativas en esa doble dirección: mayor empleabilidad y mayor igualdad de oportunidades.

2 ¿Qué medidas aplicará para mejorar la situación profesional de docentes, personal de administración, servicios e investigadores después de una década de recortes?

Para todos los colectivos es prioritario reconocer el trabajo bien hecho, estimularlo y protegerlo. En cuanto al personal docente-investigador es prioritario dignificar la situación de los asociados y asegurar la retención del talento de nuestros profesores que se acreditan. La situación del personal de administración y servicios interino es insostenible, hay que iniciar un ambicioso proceso de estabilización y dotar al PAS de una carrera profesional. Hay que dotar a los investigadores de estabilidad y medios para puedan desempeñar su trabajo y simplificar los procedimientos y desterrar todos los que no son necesarios.

3 ¿Cómo ha pensado negociar la financiación de la Comunidad cuando venza el plan plurianual?

El Plan de Financiación Plurianual constituye el marco de referencia para poder desarrollar una actividad docente e investigadora. Me gusta insistir en que estamos en el mismo barco... lo que es bueno para la UMU es bueno para nuestra Región. Queremos negociar de forma responsable y exigente un plan que permita la reducción del coste de matrícula de los másteres, que dignifique salarialmente a nuestros asociados y que posibilite la puesta en marcha de un plan de infraestructuras. Al igual que mantendremos el máximo respeto institucional hacia el Gobierno, exigiremos un trato equivalente. Somos una candidatura independiente.

4 El Rectorado, ¿en Convalecencia o en Espinardo?

El Rectorado continuará en Convalecencia. Es la decisión que se acordó en el Consejo General de la UMU y nuestro compromiso es que se cumpla ese acuerdo. Convalecencia es un edificio emblemático de la ciudad y servirá de punto de unión entre la sociedad murciana y la UMU. Los servicios centrales que actualmente ocupan este edificio se deberán trasladar al campus de Espinardo.

5¿Cree que los alumnos de Medicina de universidades privadas deben hacer prácticas en los hospitales públicos de la Región?

Que la universidad privada tenga acreditados varios títulos oficiales de Ciencias de la Salud, como medicina o enfermería, no obliga necesariamente al SMS a vincularles hospitales de titularidad pública. Al menos esto no es así en otras comunidades autónomas, lo cual demuestra que este asunto puede interpretarse de un modo distinto a como se hace aquí. El acceso de los estudiantes de la universidad privada a los establecimientos públicos debería ser en todo caso accesorio y no general.

6 Defina la UMU de hoy y la definición a la que compromete su programa para dentro de cuatro años.

Nuestra universidad hoy tiene muchos aspectos positivos: buenas infraestructuras y un gran número de estudiantes y personal académico y de apoyo excelentes. Pero muestra una serie de flaquezas que hacen que en su conjunto no se encuentre, ni que la sociedad lo sienta, entre las mejores del país y muy lejos de las mejores del mundo. En cuatro años, nosotros ofrecemos un plan y una estrategia para que se encarame entre las 500 mejores del mundo.

Pedro Lozano, Catedrático de Biología Molecular y Bioquímica: «Necesitamos que el Gobierno se alinee con la UMU»

1 ¿Qué tiene que ofrecer a los casi 34.000 alumnos que estudian en la Universidad de Murcia?

Mucho entusiasmo, conocimiento y capacidad de trabajo para mejorar sus programas formativos, incrementar los recursos para realizar sus prácticas, sin interferencias y en las mejores condiciones posibles, disponer de una atractiva oferta de actividades extracurriculares y conseguir que no solo ellos pasen por la Universidad, sino que la Universidad pase también por ellos. Mejorar nuestros programas de becas y conseguir la reducción de las tasas de matrícula de los másteres.

2 ¿Qué medidas aplicará para mejorar la situación profesional de docentes, personal de administración, servicios e investigadores después de una década de recortes?

La clave del éxito de la UMU son las personas que la forman, y necesitan ser reconocidas en su función para estar motivadas. La generación de plazas de profesor ayudante doctor en todas las áreas es un objetivo ineludible. El desgarro existente en nuestra plantilla del PDI es tan grande que no se puede resolver con el plan de financiación actual, es necesario conseguir del Gobierno un plan especial de financiación a cinco años. Para nuestro PAS, es necesario estabilizar a todos los interinos mediante un sistema de consolidación excepcional.

3 ¿Cómo ha pensado negociar la financiación de la Comunidad cuando venza el plan plurianual?

Dialogando con buena voluntad, con mucho talante y con datos objetivos que permitan tomar decisiones realistas. La tasa de reposición es una medida llamada a desaparecer en breve, aunque el techo de gasto se quedará para siempre. Estoy seguro de poder convencer a las autoridades, de encontrar su empatía y su complicidad. Necesitamos que el Gobierno regional se alinee con nuestra Universidad.

4 El Rectorado, ¿en Convalecencia o en Espinardo?

Hay un acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establece que los servicios administrativos ubicados en el Rectorado y sus edificios anejos se trasladen a la actual Facultad de Medicina, y que la sede oficial del Rectorado permanezca en Convalecencia. Aplicaremos ese acuerdo, comprometiéndonos a que se realice en las mejores condiciones posibles tanto para los trabajadores como para los usuarios.

5 ¿Cree que los alumnos de Medicina de universidades privadas deben hacer prácticas en los hospitales públicos de la Región?

Como posible futuro rector de la Universidad de Murcia, mi interés está en que mis estudiantes reciban la mejor formación, de acuerdo con los programas formativos de las titulaciones. La ley es muy clara, y dice que un hospital únicamente debe estar vinculado a una universidad; cualquier injerencia en nuestra misión docente va en perjuicio de nuestros estudiantes, nuestro personal, nuestros hospitales y nuestra Región. Los recursos públicos deben ser utilizados exclusivamente por las instituciones públicas con ánimo de servicio, y no por ningún tipo de negocio privado con interés económico. Si cualquier institución privada desea hacer prácticas hospitalarias, debe buscar respuesta en los hospitales privados, o construirse uno propio.

6 Defina la UMU de hoy y la definición a la que compromete su programa para dentro de cuatro años.

Una desmotivación generalizada por la falta de reconocimiento y expectativas podría definir a la UMU de hoy. Nuestro compromiso son las personas, y vamos a trabajar con intensidad, talante y talento para conseguir recomponer nuestras plantillas, motivar a nuestros estudiantes, aumentar nuestra visibilidad en la sociedad y nuestra presencia a nivel internacional, para lograr que todos los murcianos se sientan orgullosos de su universidad, porque somos la bandera de la Región.

Emilio Martínez Navarro Catedrático de Filosofía: «Las universidades privadas deben tener sus propias clínicas privadas»

1 ¿Qué tiene que ofrecer a los casi 34.000 alumnos que estudian en la Universidad de Murcia?

Reducir los precios de los másteres. Un sistema de alertas para detectar los problemas y que se corrijan rápidamente. Ayudas para que nadie tenga que abandonar los estudios. Ampliar las ayudas para la movilidad nacional e internacional- Ampliar la cantidad y calidad de grupos bilingües. Ampliar la cantidad y calidad de las prácticas externas. Actualizar las normas de evaluación.

2 ¿Qué medidas aplicará para mejorar la situación profesional de docentes, personal de administración, servicios e investigadores después de una década de recortes?

Oportunidades de promoción para quienes tienen méritos acreditados; descargar de tareas de gestión al PDI con ayuda de PAS especializado; fijar la carrera profesional del PAS y ofrecer oportunidades de progreso en ella en condiciones de equidad; reconocimiento de todas las tareas y recompensa equitativa de las que no la tienen; ayuda a los grupos de investigación para conseguir proyectos financiados.

3 ¿Cómo ha pensado negociar la financiación de la Comunidad cuando venza el plan plurianual?

Con antelación, planificación rigurosa, coordinación con la UPCT, exigencia y compromiso frente a la sociedad de la Región. No se puede esperar a que venza el plan actual para disponer de uno acordado y satisfactorio para todas las partes. Que la Comunidad entienda que nuestras demandas están ligadas a objetivos de excelencia en docencia, investigación y transferencia del conocimiento y que nos comprometemos a cumplir los objetivos en plazos razonables.

4 El Rectorado, ¿en Convalecencia o en Espinardo?

En Convalecencia y en Espinardo y, si me apura usted, en Lorca y en San Javier. Convalecencia ha de ser la sede protocolaria y el equipo rectoral ha de atender algunos días en ese edificio muchas cuestiones que atañen al campus de La Merced, mientras que ha de haber sede en Espinardo para atender con más cercanía a dicho campus.

5 ¿Cree que los alumnos de Medicina de universidades privadas deben hacer prácticas en los hospitales públicos de la Región?

Rotundamente, no. Las universidades privadas han de tener sus propias clínicas privadas para que sus alumnos de Medicina, de Enfermería y de otras titulaciones hagan sus prácticas. Es un despilfarro de recursos públicos que se permita la entrada de estos alumnos en los hospitales públicos porque perjudica la calidad del aprendizaje que han de obtener los alumnos de la universidad pública, y además pagando por ese servicio público un precio irrisorio, como ocurre actualmente.

6 Defina la UMU de hoy y la definición a la que compromete su programa para dentro de cuatro años.

La UMU de hoy es una buena universidad que está en obras y con una imagen pública que es preciso mejorar, con muchos frentes abiertos para mejorar en calidad de la enseñanza, de la investigación y de la transferencia de conocimientos. Mi compromiso es que sea reconocida como universidad de calidad y solidaria, y que la sociedad de la Región esté orgullosa de ella.

José A. Gómez Catedrático de Comunicación: «Abogamos por una plantilla de gestión y docente permanente»

1 ¿Qué tiene que ofrecer a los casi 34.000 alumnos que estudian en la Universidad de Murcia?

Una formación integral excelente orientada a la empleabilidad que extenderá el bilingüismo, la movilidad, la semipresencialidad, y más ayudas al estudio para garantizar que ningún estudiante abandone por motivos económicos. Un equipo que escucha a los estudiantes con vocación de servicio y compromiso con lo público. Una voz firme en la defensa de sus derechos.

2 ¿Qué medidas aplicará para mejorar la situación profesional de docentes, personal de administración, servicios e investigadores después de una década de recortes?

Necesitamos una plantilla docente y de gestión permanente para actividades permanentes, y toda con un empleo digno. Haremos el máximo esfuerzo para la promoción en el PAS, la reconversión de personal asociado y la consolidación de personas interinas empleando todos los recursos de la Ley y la negociación, firme, con la Comunidad. También haremos un plan de incorporación de nuevos docentes e investigadores mediante contratos pre y posdoctorales.

3 ¿Cómo ha pensado negociar la financiación de la Comunidad cuando venza el plan plurianual?

No vamos a esperar a que venza, hay que revertir la pérdida de financiación pública sufrida por las universidades desde el inicio de la crisis (27% de media), planteando un pacto regional por la educación superior. El pacto debe financiar a través de un plan plurianual un proyecto de Universidad incardinado con las demandas de la Región, con metas consensuadas entre el Claustro y el Consejo Social. Reivindicamos también un Plan Regional de Investigación y Transferencia.

4 El Rectorado, ¿en Convalecencia o en Espinardo?

El Rectorado en Convalecencia como seña de identidad de la UMU, que es parte de la ciudad desde su nacimiento. Otra cosa es la ubicación de servicios administrativos que queremos que se piense en un plan global y consensuado. También se potenciará la atención del equipo de gobierno en Espinardo para una mayor eficiencia y ahorro de tiempo a la comunidad universitaria.

5 ¿Cree que los alumnos de Medicina de universidades privadas deben hacer prácticas en los hospitales públicos de la Región?

No. La educación superior como derecho básico debe estar regulada para que su acceso y su calidad no dependa del nivel económico de las familias. Por justicia social los medios públicos de la Región deben dedicarse a las necesidades de los estudiantes de Medicina, Enfermería, Nutrición, Fisioterapia, Odontología o Farmacia de las universidades públicas. La Universidad pública sale claramente perjudicada cuando se comparten los recursos públicos con centros privados.

6 Defina la UMU de hoy y la definición a la que compromete su programa para dentro de cuatro años.

Tenemos una Universidad competente y voluntarista que intenta enseñar e investigar con excelencia, pero agobiada por la acumulación de tareas, la burocratización y la precariedad. Nuestro reto es aglutinar un proyecto común consensuado que defina nuestras metas, que elimine la precariedad en las contrataciones de PDI y PAS y que el alumnado tenga mejor formación y sea más crítico.