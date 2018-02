Cinco candidatos para dirigir la UMU

Cinco catedráticos aspiran a suceder al actual rector, José Orihuela, y gobernar la Universidad de Murcia tras las elecciones del 6 de marzo. Son Pedro Lozano y José Luján, decanos de las facultades de Química y Ciencias del Trabajo, respectivamente, y los catedráticos de Óptica, Pablo Artal; Filofosía Moral, Emilio Martínez; y Documentación, José Antonio Gomez.

Catedrático de Óptica en la Universidad de Murcia Pablo Artal

Es catedrático de Óptica en la Universidad de Murcia y un académico líder mundial en el desarrollo de avances para el estudio de la óptica del ojo. Varias de sus ideas han sido introducidas en instrumentos utilizados actualmente y varias de sus propuestas de corrección óptica se llevan a cabo en la práctica clínica para el beneficio de personas en todo el mundo.

Estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Zaragoza y obtuvo el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Fue becario de Formación del Personal Investigador (FPI) y becario del MEC post-doctoral en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y en el Institut d’Optique en Orsay (Francia). Fue científico titular en el Instituto de Óptica del CSIC en Madrid hasta que en 1994 se incorporó a la Universidad de Murcia como el primer catedrático de Óptica de la institución.

Ha sido colaborador de numerosos laboratorios de investigación en Europa, EEUU y Australia. Fui gestor del Plan Nacional de Física del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde 2004 a 2007. Ha sido editor de varias revistas científicas y soy miembro (“fellow”) de la Sociedad Americana de Óptica (OSA), de la EOS, del SPIE y de ARVO. En 2013 recibió la medalla “Edwin H. Land” en reconocimiento a sus contribuciones científicas en el avance de los métodos de diagnóstico y corrección en óptica visual. En 2013 le fue adjudicada una “Advanced Grant” del Consejo Europeo de Investigación, en 2015 obtuvo el premio “Rey Jaime I” de Nuevas Tecnologías y en 2017 el premio “Los mejores de La Verdad”.

Ha publicado más de 200 artículos de investigación y ha presentado más de 650 conferencias en reuniones y congresos internacionales. Sus artículos han recibido más de 8000 citaciones (con un índice h de 48, 66 en “Google Scholar”). Tiene en su haber 25 patentes internacionales y ha sido fundador de tres empresas de base tecnológica, siendo de especial relevancia Voptica, spin-off de la UM, que también ha conseguido un proyecto H2020-SME. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales y ha tenido decenas de post-docs de todo el mundo. Fue Vicedecano de la Facultad de Química, Director del Departamento de Física y Coordinador del Instituto de Investigación en Óptica y Nanofísica de la UM.

Tiene dos hijos veinteañeros (Luis y Lucía) y un bebé de un año (Isabel Iris). Sus intereses vitales, además de la ciencia y la universidad, se extienden a la escritura y la lectura compulsiva y el vino... Junto a su mujer, Isabel, lleva varios años haciendo de manera artesanal un vino de una variedad casi olvidada que se llama forcalla en un terruño cerca de Bullas.

Candidatura de Pablo Artal Pablo Artal. Rector. Fuensanta Gómez Manresa. Secretaria general. Manuel Rodríguez Ríos. Gerente. Jose María Abellán Perpiñán. Economía e Infraestructuras. José Manuel López Nicolás. Investigación. Pilar de la Rúa Tarín. Estudios de Posgrado y Fomento del Talento. Christian de la Fe Rodríguez. Transferencia, Empleabilidad y Mecenazgo. Paz Prendes Espinosa. Estudios de Grado, Formación e Innovación. Flor Mena Martínez. Internacionalización y Bilingüismo. Pilar Garrido Clemente. Proyección Institucional, Cultura e Igualdad. Antonio Benito Galindo. Estudiantes, Voluntariado y Deporte. Máximo Camacho Alonso. Calidad, Estrategia y Gobernanza. Francisco Martínez Díaz. Ciencias de la Salud. Miguel Ortuño Ortín. Personal Docente e Investigador.

Catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Murcia José Antonio Gómez

José Antonio Gómez Hernández (Murcia, 1961) ha sido estudiante, miembro del personal de administración y servicios y profesor de la Universidad de Murcia. Actualmente catedrático del área de Biblioteconomía y Documentación desde 2011, empezó ejerciendo en 1984 como bibliotecario en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, convirtiéndose en profesor del área de Biblioteconomía y Documentación al implantarse estos estudios en la Universidad de Murcia en 1988.

Su formación universitaria comenzó en 1979 y le llevó a obtener dos licenciaturas (Licenciado en Filosofía en 1984 y en Geografía e Historia en 1987), un Máster en Documentación Científica (1988), un Curso de Especialización en Pedagogía (equivalente al actual Máster en Educación Secundaria) en 1985 y un doctorado reconocido con Premio Extraordinario en 1995.

En la Universidad de Murcia ha ejercido cargos de responsabilidad como los de Secretario del Departamento de Información y Documentación (1991-1996), Director de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía (1996-1999), primer Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación (1999-2000), así como Coordinador de Proyección Cultural (2002-2006), Director de la Editorial Editum (2006-2010), Coordinador de Cultura (2011-2014) y Vicerrector de Comunicación y Cultura (2014-2015), incluyendo la responsabilidad de la planificación y desarrollo de la conmemoración del Centenario de la Universidad de Murcia.

Como docente enseña sobre Gestión y Promoción de Bibliotecas e Instituciones Documentales y sobre Servicios Educativos y de Alfabetización Informacional. Ha impartido doctorados sobre estos temas en las Universidades de Murcia, Salamanca, Carlos III de Madrid, Politécnica de Valencia o A Coruña, así como conferencias o seminarios en universidades y congresos españoles y latinoamericanos. Cuenta con la evaluación positiva de cinco quinquenios de enseñanza y una calificación media de 3.8 y mediana de 3.9 sobre 5 en los cuestionarios estudiantiles de Evaluación del Profesorado.

Candidatura de José Antonio Gómez José Antonio Gómez Rector. Paco Guzmán Gerente. Mariano Alarcón Secretario general. Marta Latorre Vicerrectora de Cultura y Acción Social. Enrique Paniagua Vicerrector de Estrategia, Coordinación y Relaciones Institucionales. Elvira Medina Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. Matilde Lafuente Vicerrectora de Estudios. Pedro Miralles Vicerrector de Formación Permanente. Belén Hernández Vicerrectora de Internacionalización, Formación Lingüística y Cooperación. María Martínez-Esparza Vicerrectora de Investigación y Ciencias de la Salud. Emilio Fernández Vicerrector de Transferencia y Sostenibilidad. Juan José Vera Vicerrector de Desarrollo del Personal Docente y de Gestión. María Jesús Morillas Vicegerenta de Personal. Antonio Moreno Vicesecretario General de Simplificación Normativa. Ana Fructuoso Vicesecretaria General de Participación e Igualdad

Catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Murcia Emilio Martínez

Emilio Martínez Navarro (Cartagena, 1958) es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Murcia, donde ingresó hace más de veinte años como profesor asociado. Emilio Martínez presenta su candidatura a rector como "una forma de devolver a la Universidad de Murcia todo lo que ella ha hecho por mí". Ha desempeñado diversos cargos en la Junta de Gobierno de la Facultad de Filosofía, donde imparte docencia. Ha coordinado el equipo de autores del recientemente aprobado Código Ético de la Universidad de Murcia y forma parte del Comité Asesor del Código Ético de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Ha publicado más de un centenar de textos científicos y libros. Ha sido investigador visitante en tres universidades norteamericanas (Harvard, Montclair y Notre Dame) y profesor invitado en numerosas universidades de México, Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica e Italia.

De forma paralela a su dedicación docente e investigadora en el campo de la Filosofía Moral, ha volcado su vocación en diversas áreas sociales y profesionales en el campo de la ética. Ha formado parte del Comité Asistencial de Ética del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia y forma parte del Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial «Dr. Juan Gómez Rubí».

Ha sido vocal de la Comisión del Código de Conducta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de la Región de Murcia y representó a dicha Coordinadora en el Consejo Asesor Regional para la Cooperación y la Solidaridad de la Comunidad Autónoma de Murcia. Es miembro, entre otras, de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política, de la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo, de la Fundación ÉTNOR (Ética de los Negocios y las Organizaciones) y de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica.

Candidatura de Emilio Martínez Emilio Martínez Rector. Joaquín Ataz Ruiz Gerente. Francisco José Bastida Albaladejo Vicerrector de investigación. María Rosa Caro Vergara Vicerrectora de Profesorado y Ciencias de la Salud. Francisca Ferrando García Secretaria General, gabinete del Rector y Comunicación. María del Carmen López Aniorte Vicerrectora de Igualdad, Transparencia y Responsabilidad Social. Emma Martínez López Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo. María José Martínez Segura Vicerrectora de Formación, Innovación y Cultura. Francisca Tomás Alonso Vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Empleo. José Manuel Mira Ros Vicerrectora de Planificación de las Enseñanzas. María del Rocío Moreno Enguix Vicerrectora de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad. Pilar Olivares Carrillo Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes.

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia Pedro Lozano

Licenciado en Ciencias-Sección Químicas (1984) y Doctor en Ciencias-Sección Químicas (1988) por la Universidad de Murcia. Fue becario de investigación del INFO (1986-1989), becario posdoctoral MEC (1990-1991, INSA Toulouse, Francia) y becario de reincorporación MEC (1992-1993, Universidad de Murcia).

En la Universidad de Murcia ha sido Profesor Titular de Universidad interino (1993-1994) y Profesor Titular de Universidad (1994-2004) en el área de Bioquímica y Biología Molecular, y desde 2004 es catedrático de Universidad, y cuenta con seis quinquenios docentes y cinco sexenios.

Como investigador, ha publicado más de 150 trabajos entre artículos en revistas indexadas del JCR (70 % Q1) y capítulos de libros especializados (3300 citaciones, índice-h 32), estando incluido en la lista de científicos españoles de mayor impacto en el área de Applied Microbiology & Biotechnology. Ha participado en más de 100 en congresos nacionales e internacionales del ámbito de la Biotecnología y la Química Verde, con más de 50 ponencias orales. Ha dirigido 4 tesis doctorales, y desde 1997, ha sido IP de proyectos CICYT-MINECO y Séneca, así como de contratos de investigación con empresas, de forma ininterrumpida hasta la actualidad.

Pertenece al panel de expertos de la ANEP y de la Agence Nationale de la Recherche (Francia) para la evaluación de proyectos. Es miembro de la Asociación Nacional de Químicos de España, Real Sociedad Española de Química, Sociedad Española de Bioquímica, Sociedad Española de Biotecnología, American Chemical Society (USA), Royal Society of Chemistry (UK). Ha sido galardonado con el 7th European Award on Enzyme Technology (2003), y elegido Fellow de la Royal Society of Chemistry (2017).

Cuenta con más de 30 años de experiencia docente en la Universidad de Murcia, y ha sido Profesor Visitante de las Universidades de Rennes (2002) y Bordeaux (2013). Ha participado en varios proyectos de innovación docente y ha publicado diversos libros y monografías docentes de Bioquímica y Biología Molecular. Desde 1996 es Coordinador de convenios Erasmus con diversas universidades extranjeras (Francia, Alemania, Grecia, Japón etc.) y de convenios SICUE con varias universidades españolas, habiendo tutelado la movilidad de más de 100 estudiantes españoles y europeos. Ha sido Vicedecano en la Facultad de Química ininterrumpidamente durante 18 años (1996-2014) y responsable de la gestión del título de Licenciado / Graduado en Bioquímica.

Miembro de la comisión de elaboración del Libro Blanco de la Bioquímica y la Biotecnología – Aneca (2001-2005) y Presidente de la Conferencia Nacional de Vicedecanos y Coordinadores de las Licenciaturas en Bioquímica y Biotecnología de las Universidades españolas (2010-2014). Desde 2014 es Decano de la Facultad de Química, consiguiendo la Medalla de Oro de la Región de Murcia 2015 (Decreto 77/2015, BORM de 15 de mayo de 2015) para la Facultad de Química, coordinando los actos del 75 aniversario de la Facultad (2015) y promoviendo la construcción de la Tabla Periódica más grande del mundo sobre la fachada de la Facultad, así como la realización de murales pictóricos en el interior de la misma por alumnos de Bellas Artes, mediante la financiación de empresas murcianas por la vía del mecenazgo (2015-2017).

Candidatura de Pedro Lozano Pedro Lozano Rector. María Dolores Hidalgo Montesinos Secretaría General. David Martínez Victorio Gerente. Mª José Moreno Lázaro Vicegerente. Ana María Rojo López Vicerrectora de Internacionalización y Movilidad. Carmen Ferrándiz García Vicerrectora de Estudiantes. Elisa Escudero Pastor Vicerrectora de Estudios y Formación Continua. Fuensanta Máximo Martín Vicerrectora de Cultura y Proyección Social. José Luis Aguayo Albasini Vicerrector de Ciencias de la Salud. Micaela Martínez Costa Vicerrectora de Economía e Infraestructuras. Pedro Miguel Ruiz Martínez Vicerrector de Investigación, Transferencia y Universidad Digital.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Murcia José Luján

José Luján Alcaraz (El Palmar, 1964), casado y padre de cuatro hijos es catedrático de Universidad del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho en la Universidad de Murcia, en ambos casos con premio extraordinario de finalización de estudios. Ha sido profesor de ese departamento desde el año 1987, con docencia en los estudios de Relaciones Laborales, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. En el curso 1998-1999 se traslada a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde desarrolla su actividad docente e investigadora hasta su reincorporación a la UMU en el curso 2012-13, cuando retoma su labor docente en los estudios de grado y máster en las facultades de Ciencias del Trabajo y Derecho.

Ha desarrollado su actividad investigadora en el seno del grupo de investigación en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (E057-01) y es autor y coautor de numerosos libros y más de un centenar de artículos y capítulos de libro sobre temas de su especialidad. Ha sido investigador principal y miembro de proyectos de carácter nacional y regional, así como de otros proyectos dependientes de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y de la Comunidad de Madrid. Ha sido durante veinte años el subdirector de la revista Aranzadi Social (1995-2015). Es evaluador del programa Academia de ANECA y de la ANEP.

La dedicación a la gestión universitaria ocupa casi dos tercios de su carrera universitaria. Comienza siendo coordinador del COIE de nuestra universidad de Murcia (1994-1998), compatibilizando este cargo durante parte de curso 1997-1998 con el de vicedecano de la Facultad de Derecho. En la UPCT asume la dirección del Departamento de Ciencias Jurídicas (1999-2006) y entre los años 2008 y 2012 es su Secretario General. Previamente, y en su calidad de vicepresidente del Claustro Universitario, elaboró la ponencia de los primeros Estatutos de esa universidad (2008). Ha sido impulsor del Master Interuniversitario en Prevención de Riesgos Laborales, del que ha sido coordinador tanto en la UPCT (2008-2011) como en la Universidad de Murcia (2013-2014). Desde 2014 es decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Ha desarrollado una intensa actividad de innovación y divulgación fuera de la universidad como conferenciante en cursos, jornadas y seminarios organizados por empresas, despachos profesionales y organizaciones sindicales y empresariales. En 2008 fue designado como miembro del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) siendo su presidente desde diciembre de 2014 a propuesta de los agentes sociales (sindicatos y empresarios) como muestra de su tendencia natural al diálogo y consenso en la búsqueda de soluciones que aporten rigor y confianza.

Candidatura de José Luján José Luján Rector. Francisco Antonio González Díaz Secretario General. Sonia Madrid Cánovas Vicerrectora de Estudios. Francisco Esquembre Martínez Vicerrector de Investigación y Transferencia. José Antonio López Pina Vicerrector de Profesorado. María Senena Corbalán García Vicerrectora de Internacionalización. Francisco Javier Martínez Méndez Vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación. María Cristina Sánchez López Vicerrectora de Estudiantes. María Belén López Morales Vicerrectora de Planificación de las Infraestructuras. Alicia Rubio Bañón Vicerrectora de Empleo, Empresa y Sociedad. Luis Vicente García-Marcos Álvarez Vicerrector de Ciencias de la Salud. Paloma Sobrado Calvo Vicerrectora de Coordinación y Servicios Asistenciales José Antonio Cascales Saseta Gerente. Patrocinio Albaladejo García Vicegerenta.

