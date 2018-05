«No es cierto que los recursos sean escasos, el agua está ahí y tenemos la tecnología» Vicente Vicéns / AGM La presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, Milagros Couchoud, apuesta por la aplicación de la innovación en la obtención y la gestión de los recursos hídricos RUBÉN GARCÍA BASTIDA Jueves, 10 mayo 2018, 13:21

La presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, Milagros Couchoud, puso el foco en la abundancia de recursos aprovechables mediante el uso de la tecnología. Couchoud recordó durante su intervención en la mesa redonda sobre la desalación, que costó mucho trabajo «que Naciones Unidas reconociera el derecho a al agua como un derecho fundamental de la persona», pero aún hace falta avanzar para superar las dificultades que existen en el planeta para garantizar este derecho.

«He escuchado esta mañana que el agua se acaba, que los recursos son escasos… Eso no es cierto, los recursos no son escasos, el agua está ahí, lo único que pasa es que no la podemos beber tal cual se encuentra», señaló. «Dulce y disponible solo tenemos el 1%, y no está distribuida por el igual, pero para eso está la tecnología», apuntó.

La presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua se mostró convencida de que «el desarrollo tecnológico de todos los pueblos está avanzando para que se pueda cumplir ese derecho humano. Podemos sacarla del subsuelo, trasladarla de un sitio a otro, desalarla, hacerla salobre…». Couchoud se mostró, así, optimista ante los retos que se plantean en años venideros: «No es tan negro el futuro ni se va a acabar el agua en el mundo… Tengo mucha confianza en la capacidad del ser humano para evitarlo».

El presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, Domingo Zarzo, recordó durante su intervención que «el consumo de energía representa el 60% del precio del agua desalada», y que en este aspecto hay aún recorrido para abaratar los costes. «Con el paso de los años se ha avanzado mucho y se ha conseguido reducir el gasto hasta un euro por cada metro cúbico aproximadamente». Zarzo abogó por la utilización de las energías renovables para seguir avanzando hacia un agua desalada más económica.

El director de Proyecto, Infraestructura Hidráulica e Irrigación, en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú, Luis Pita Chávez, repasó la situación que ha generado la escasez de agua para riego y consumo en su país. Pita señaló que la inversión pública en las infraestructuras hídricas «generó un dispendio y desaprovechamiento de los recursos» que obligó al país a «buscar nuevas reglas de consideración público-privada» hasta situarse hoy como los «líderes mundiales en asociaciones público-privadas de irrigación».

Los cambios climatológicos y medioambientales también centraron parte del diálogo entre los panelistas. Milagros Couchoud aseguró que no le gusta hablar de cambio climático, «prefiero hablar de cambio global». En este sentido señaló que los humanos «hemos cambiado el sistema de vida. Nos hemos ido a vivir a la costa. Y, concretamente en el Mediterráneo, es espectacular cómo la población se ha desplazado a la costa y hemos hecho un uso excesivo del agua», puntualizó.

Couchoud aseveró que «uno de los errores que no podemos permitirnos en el siglo XXI» es precisamente el uso incorrecto de los recursos, «como, por ejemplo, usar agua de una calidad extrema para regar, lavar coches o apagar fuegos».

Luis Pita coincidió en que probablemente sea necesaria una vuelta de las poblaciones a los lugares con mayor abundancia del agua, y se mostró convencido de que en su país esa tendencia acabará teniendo lugar.

Distinta postura mantuvo Domingo Zarzo, quien apostó por enseñar a la gente que «no se debe tener miedo a la desalación» y lamentó que «en algunos territorios se ha atacado políticamente a los puntos débiles de la desalación» distorsionando su imagen ante la opinión pública.

Zarzo llamó la atención sobre las posibilidades que ofrece la tecnología para acabar con la escasez. «Se ha dicho antes: la población se está desplazando hacia la costa, y el 97% de los recursos hídricos del planeta son agua de mar, así que lo tenemos fácil», concluyó.