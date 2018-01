Cierran el portal Murcia Alta Velocidad para evitar 'hackeos'

La sociedad Murcia Alta Velocidad suspendió el pasado viernes la actividad de su página web para evitar nuevos ataques de un grupo de 'hackers' que se hace llamar 'La Nueve de Anonymous' y que el jueves y viernes piratearon el contenido de ese portal. En concreto, el jueves sustituyeron el contenido de la web y colgaron un texto titulado '¡Que no, que no, que no queremos muro!', fechado el 10 de enero de 2018, aunque la web recobró sus contenidos originales pasadas las 10.00 horas.

Durante este viernes, el portal volvió a sufrir un nuevo ataque y ello llevó a la sociedad a cerrarlo temporalmente. Murcia Alta Velocidad SA se creó en diciembre de 2006 y debe su existencia al convenio firmado entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de la ciudad y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).