Chencho Muñoz: «Descubrí el placer de colorear y ya me han felicitado hasta el Rey y el Papa» Chencho Muñoz. / Nacho García / AGM Experto en colorear libros de dibujos BOTÍAS SAUS Sábado, 5 mayo 2018, 10:56

¿Quién ha dicho que no se puede ser experto en colorear dibujos? Pues así se considera Chencho Muñoz, quien, a sus 97 años, descubrió el gran placer que le suponía dotar de colores aquel libro que le regalaron en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, donde reside en Puente Tocinos. Y, poco a poco, fue depurando su técnica hasta completar cientos de obras. Fue entonces cuando decidió compartir con los demás sus creaciones y las envió a dos alcaldes, al Rey y al Papa. La sorpresa, tanto para Chencho como para toda la residencia, fue que los cuatro han respondido con cartas de agradecimiento que, para su regocijo, fueron leídas a todos los internos. Orgulloso de sus trabajos, Chencho se dirige cada día al centro de la ciudad, donde desde hace años compra fruta fresca y, desde hace unos meses, libros con dibujos para colorear.

-¿Cómo se le ocurrió a usted comenzar a colorear?

-Pues mire, de la forma más sencilla del mundo. Yo vivo en el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, en Puente Tocinos. Una mañana bajé a la escuela, donde nos entretenemos cada día, y me ofrecieron unas cuartillas para dibujar. Les dije a las hermanitas que jamás lo había hecho. Y entonces me dieron un libro de dibujos. Ahí comenzó todo. En cuatro meses lo tenía completado.

-Y pensó: pues voy a regalar estos dibujos...

-¡Eso mismo hice! Hasta ahora ya he enviado cuatro. Dos a los alcaldes de Calasparra y Caravaca y otros dos para el Rey Felipe VI y el Papa Francisco. Aunque no esperaba las cartas tan cariñosas de agradecimiento que me han mandado y que han causado una revolución en la residencia.

-¿Qué le dicen en esas cartas?

-Son muy cariñosas. El Rey me envió también una fotografía y me escribió que le había encantado mi obra. Por otro lado, el Papa me cuenta que debo tener mucho ánimo y que, sobre todo, trate bien a las hermanitas que nos cuidan. La verdad es que resultó muy emocionante.

-¿Qué dibujos les envió?

-Al Rey y al Papa unos pájaros espléndidos, muy bonitos. Al alcalde de Calasparra le remití el dibujo de un toro, porque allí son muy taurinos, y al de Caravaca, el de un caballo, como no podía ser de otra manera.

-Supongo que le sorprendió que le escribieran.

-¡Claro! Y también a las hermanitas. Si viera usted cuando leyeron la carta del Papa en el comedor. Me dieron todos una gran ovación.

-¿En qué anda ahora trabajando?

-En nada, pues me di un golpe y tengo un ojo hinchado. Además, tengo que ir a buscar más libros, porque me regalaron unos dibujos pero no terminan de convencerme. Porque sepa usted que a través de internet se pueden conseguir muchos dibujos interesantes.

-¿Pero se maneja usted en la Red?

-Las monjitas son las que me los sacan. Me dieron unos de unos pájaros que son divinos. Esta es la mejor residencia de España. No creo que haya otra igual.

-¿Cómo son sus días aquí?

-Muy apacibles. Cada residente, y somos más de ochenta, tenemos nuestra propia habitación. Me encanta, aparte de colorear, escuchar música. Y también me acerco al centro de la ciudad cada día porque me gusta comprar fruta fresca. Y, de paso, me doy un buen paseo.

-¿Cuándo llegó a la residencia?

-Hace ahora cuatro años y medio. Y la verdad es que estoy mejor que en mi casa, mucho más cómodo. Yo soy natural de Fuente Álamo, donde nací en 1921. ¡Ahí es nada! Luego me trasladé a Madrid. Allí trabajaba en una tienda de tejidos. Más tarde recalé en Peñafiel, un pueblo de Valladolid, donde conocí a la que sería mi mujer. Por desgracia, a los nueve años falleció. Pero tengo dos hijos, 6 nietos y 8 bisnietos. Esa es mi familia.

-¿Nunca ha tenido la oportunidad de aprender a dibujar?

-¡Qué va! En aquellos años se comenzaba a trabajar muy pronto. No pude ni ir al colegio. Mi padre era herrero.

-¿Qué materiales emplea a la hora de colorear sus libros de dibujos?

-Siempre lápices. El resto de pinturas recala las hojas y no me gusta cómo quedan.