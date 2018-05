El 'chemsex' se cuela en la política regional Varios jóvenes se divierten en una discoteca de la Región. / Pablo Sánchez / AGM La Consejería de Salud pretende incluir la prevención de este fenómeno en el Plan Regional frente al VIH, que todavía continúa en fase de elaboración MARTA SEMITIEL Murcia Lunes, 14 mayo 2018, 07:58

Una moción del PSOE en la Asamblea Regional ha conseguido hacer hueco en la agenda política al 'chemsex', un fenómeno que consiste en la utilización de drogas para deshinibir la práctica de sexo en grupo. La iniciativa «se ha puesto en marcha a nivel nacional en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos a raíz de la incidencia creciente que de esta práctica se está observando en Cataluña», explica Presen López, diputada socialista en la Asamblea Regional. El 'chemsex', que surgió en EE UU y se extendió pronto por algunas ciudades europeas, «conduce al abandono de las medidas de precaución sexual y puede desembocar en el aumento de enfermedades infecciosas. Aunque no existen estadísticas que arrojen un volumen real de este problema», apunta José Carlos Vicente, director general de Salud Pública y Adicciones. A pesar de que el 'chemsex' parece ser, según considera Vicente, «un problema minoritario en la Región», la Consejería de Salud ha confirmado a 'La Verdad' su compromiso de incluir la prevención contra este fenómeno en el Plan Regional frente al VIH, que se encuentra en «fase última de elaboración», así como en el Plan Regional sobre Adicciones 2015-2020, cuya confección parece estar estancada tras la aceptación de algunas propuestas ciudadanas.

Como todo fenómeno, también este tiene sus peculiaridades, pues no cualquier droga vale a la hora de apuntarse a un 'chemsex'. Los estudios que lo abordan señalan el consumo de tres drogas en este tipo de bacanales: mefedrona, éxtasis líquido o metafentamina. Dado el coste del tipo de drogas que circulan en un 'chemsex', el perfil de las personas que recurren a esta práctica es el de hombres de alrededor de 35 años, con estudios universitarios y con un sueldo superior a los 1.000 euros. «Además, también se usan otras como MDMA, popper, cocaína y fármacos para la disfunción eréctil», señala la diputada socialista, «de ahí la preocupación, ya que si no lo atajamos a tiempo, generará un problema de salud pública importante, porque estamos hablando de personas que, por un lado, se hacen drogodependendientes, y por otro, se contagian con enfermedades de transmisión sexual», insiste.

La moción socialista pide, en primera instancia, un estudio epidemiológico para evaluar el alcance el 'chemsex' en la Región; sin embargo, para el director de Salud Pública esta actuación «no parece lo más eficiente en este momento. Afrontar el problema con un estudio no sería lo más apropiado, sino que habría que invertir todos los esfuerzos en evitar el problema. Para ello el planteamiento es informar a la población y concienciarla sobre el uso del preservativo».

LAS REACCIONES José Carlos Vicente Director general de Salud Pública «Ya trabajamos para prevenir todas las adicciones y cualquier ETS» Presen López Diputada en la Asamblea «Además de adicción, el 'chemsex' puede afectar a la salud mental» Bartolomé de Haro Presidente del Comité Anti-Sida «Siempre se ha combinado sexo y drogas, pero no es habitual en la Región»

Una sospecha infundada

Una de las consecuencias más acuciantes del 'chemsex', según marcan los estudios internacionales y catalanes, es el aumento de diagnósticos de VIH. Si este fuera uno de los parámetros para sospechar una práctica en aumento del 'chemsex' en la Región, la preocupación no tendría cabida para la Consejería, puesto que sus últimas cifras arrojan una tendencia estable desde el 2012 en la detección del sida. Su incidencia en la Región fue de 60,1 casos de nuevo diagnóstico por millón de habitantes en 2016, año en el que la cifra en España se situó en los 72,2 nuevos diagnósticos por millón de habitantes.

Para Bartolomé de Haro, presidente del Comité Anti-Sida y gerente de la asociación Apoyo Activo, «lo que no se puede hacer es poner en marcha estas cosas cuando existen antes otras urgencias. Que se preocupen del 'chemsex' en Barcelona, donde ya tienen decenas de sitios en los que facilitan la prueba rápida del VIH, pues está muy bien; pero aquí en la Región es un paso que no tiene ningún sentido si primero no hemos hecho lo que hay que hacer, que es luchar por la detección temprana facilitando el acceso a la prueba en todas las entidades y asociaciones posibles. Que se esté dando la práctica del 'chemsex' en la Región es algo que no está demostrado, lo que sí está comprobado es que cuando la carga viral es indetectable, el virus no se contagia, y por eso hay que luchar por la detección temprana todo lo posible. Esa sería la verdadera moción que hay que presentar, para hacer realmente las cosas muy rentables y muy estudiadas que no se están haciendo».

En contra de los datos de VIH, dos enfermedades de transmisión sexual sí parecen estar incrementando su presencia en la Región, según destacó Vicente: las clamídias y la sífilis. Aunque tampoco son aumentos significativos graves ni podrían, a primera vista, estar relacionados con el 'chemsex'.