«El chalé de Iglesias y Montero no es tan ostentoso como dicen» El arquitecto José Ignacio Rubio muestra a 'La Verdad' los planos originales del chalé. / martínez Bueso José Ignacio Rubio, el arquitecto que diseñó la vivienda, considera que lo único lujoso es «la parcela y los materiales, pero no la casa en sí misma» MARTA SEMITIEL Murcia Martes, 29 mayo 2018, 03:38

Pablo Iglesias e Irene Montero han formado un huracán al soplar un diente de león. Al menos así deben sentirse ante el alud de críticas que les ha sepultado en las últimas semanas por la compra de su chalé, en el municipio madrileño de Galapagar, por el que han pagado más de 600.000 euros. Y aunque las bases del partido han vuelto a mantenerles a la cabeza de la formación morada, al respaldarles con un 68,4% de sus votos, las brasas de la polémica siguen encendidas. Por eso, José Ignacio Rubio, madrileño residente en Murcia, el arquitecto que diseñó la casa más comentada del momento, ha abierto las puertas de su estudio a 'La Verdad' y ha mostrado orgulloso los planos originales del chalé; un documento que, según considera Rubio, demuestra que «no es ningún casoplón como están diciendo por ahí».

El salón de la vivienda y la cocina abierta. / J. I. R.

Los 2.300 metros de parcela y la piscina con forma de lago, construida a posteriori por un equipo de diseño en jardinería que nada tiene que ver con el proyecto de Rubio, son los responsables de que «la casa pueda parecer más ostentosa de lo que realmente es. ¡Como si tener una piscina en casa fuera una cosa de dioses! En realidad, es una vivienda utilitaria de dos dormitorios y dos baños, pero al estar construida en una sola planta, aparenta otra cosa. Tiene un estudio junto al salón que podría servir como tercer dormitorio en caso de necesitarlo, pero no se planteó como tal», asegura el diseñador. El chalé de la discordia tiene 205 metros cuadrados útiles que se dividen en dos espacios «el de vida diaria, compuesto por el salón con la cocina abierta, y el de vida nocturna, en el que están las habitaciones, los baños y el vestidor; ambos separados por un recibidor. En realidad, ni la casa ni la zona son muy lujosas. Igual en los materiales sí hay un poco más de lujo para la época en la que se hizo», explica. Por ejemplo, la madera vieja que compone la estructura vista del salón, el vestíbulo, el porche y el dormitorio principal «se sacó de obras de derribo, es madera muerta, que no se retuerce y es muy difícil de encontrar. O la teja vieja con la que se hizo la cubierta, que también está muy valorada. Y por supuesto, el suelo forjado por agua, que entonces no era muy común encontrar la calefacción así».

Vistas de la piscina y de la sierra desde el porche. / J. i. r.

Su primer proyecto

El minimalismo y el diseño moderno caracterizan a todos los diseños de José Ignacio Rubio, pero la casa que acaban de comprar los líderes de Podemos es quizá el más especial de todos ellos porque «fue el primer proyecto que realicé como arquitecto y lo hice con mucha ilusión. Guardo un recuerdo muy gratificante, porque se juntaron tres condiciones imprescindibles: un buen constructor, un buen cliente que se dejase orientar y aportase sus ideas, y un buen plano». Tal vez porque dejó su firma y parte de su alma en la construcción de aquella vivienda, acabada en 2002, Rubio reitera en varias ocasiones que lo único que espera, «sin importar la ideología que tengan, es que sean felices y la disfruten, porque ese es el cometido último de todos los espacios que crea un arquitecto».

«Más allá del partido al que representan y de si me parece bien o mal, lo que sí tienen es muy buen gusto»

En cuanto a la polémica, él tiene muy claro que hubiera votado a favor de que la pareja siga al frente de Podemos, «porque si el dinero se gana de forma honrada, se lo pueden gastar en lo que quieran. Es cierto que hay un poco de contradicción con sus discursos, pero esto les valdrá para aprender a decir según qué cosas en un futuro. Más allá de lo que ellos representan y de si a mí me parece bien o mal que se hayan comprado este chalé, lo que sí creo es que tienen muy buen gusto», concluye con una sonrisa.