Celdrán, sobre una posible llamada como testigo del juez de Púnica: «Colaboraré al máximo»

Murcia Martes, 15 mayo 2018, 13:11

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, mostró este martes su intención de «colaborar al máximo» con la Justicia en «esclarecer cuanto antes cualquier duda que pueda existir» en torno a la investigación del 'caso Púnica'.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Región circunscribió el 'caso Púnica' a la figura de Pedro Antonio Sánchez durante su etapa como consejero de Educación, y al miembro de su equipo en la Consejería, David Conesa, por fraguar presuntamente trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para «limpiar» con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la Presidencia de la región en 2015.

En este sentido, el abogado Evaristo Llanos, que se encarga de la defensa de Conesa, ha confirmado que propuso hace un año y medio la comparecencia como testigo de Celdrán, antes de que el anterior magistrado acordara cerrar la instrucción. Por lo tanto, Celdrán había sido llamado a declarar en calidad de jefe de gabinete en la Consejería de Educación cuando Sánchez ostentaba esa cartera.

Así pues, la petición de convocatoria se produjo hace un año y medio, antes de que Celdrán fuera nombrado consejero. Junto a él, la defensa de Conesa también solicitó la citación como testigos del entonces responsable de prensa y de la entonces directora general de Presupuestos.

El objetivo es que tanto Celdrán como el entonces jefe de prensa acrediten la veracidad de las declaraciones de Conesa en cuanto a que no puso en conocimiento de ninguno de sus superiores la necesidad o conveniencia de contratar servicio alguno con las personas investigadas. En cuanto a la directora general, su intención es que ratifique que no existía partida alguna de gasto bajo el concepto de 'formación' en el ejercicio 2014.

En principio, la petición era que estos tres testigos comparecieran por videocoferencia, según Llanos, quien ha corroborado que Conesa es acusado como cooperador necesario por un presunto delito de fraude, aunque el letrado sostiene que «no hubo ningún caso porque no sólo no se llegó a pagar ni un duro sino que, encima, no se llegó a contratar nada y, ni siquiera se ha buscado una partida presupuestaria».

Celdrán: «Colaboración absoluta»

En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Celdrán mostró su «colaboración absoluta» como «siempre» ha dicho. «Nuestra intención es respetar siempre cualquier decisión judicial y colaborar al máximo en esclarecer cuanto antes cualquier duda que pueda existir», ratificó. Por tanto, señaló que va a colaborar personalmente «en todo cuanto pueda y en todo en cuanto se me pida».

Celdrán, que todavía no ha recibido una citación, reconoció que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación. En cualquier caso, mostró su intención de prestar «colaboración máxima con la Justicia» y el «máximo de la predisposición a colaborar con la Justicia en cualquier ámbito».

«No tengo ni idea de lo que me van a preguntar, de momento sólo sé lo que ha aparecido en los medios de comunicación y, en cualquier caso, colaborar con lo que me pidan», concluyó.