Celdrán debe aclarar hoy en el Supremo si el PP iba a pagar el lavado de imagen de Barreiro Francisco Celdrán. / A. Gil La senadora mantiene que el partido asumió la necesidad de costear esos trabajos para mejorar su reputación; López Miras lo niega LA VERDAD/ EP Murcia Lunes, 5 febrero 2018, 08:06

La decisión de la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, de parapetarse en el PP afirmando que era el partido el que iba a pagar la propuesta de lavado de imagen que le hicieron los presuntos cerebros de la 'trama Púnica' ha provocado un 'tsunami' entre sus filas y nuevas citaciones judiciales. La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, que instruye el caso, ha llamado hoy a declarar, en calidad de testigo, al expresidente del PP en Cartagena y expresidente de la Asamblea regional, Francisco Celdrán. Deberá aclarar si, como afirma Barreiro, había un compromiso del partido de costear ese lavado de imagen.

Según la versión que la senadora mantuvo ante la magistrada a mediados de enero, los dirigentes de su partido habrían asumido en 2014 la necesidad de sufragar esas labores de lavado de la reputación de la entonces alcaldesa, que se encontraba muy dañada por las sospechas de participación en la recalificación presuntamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago.

La versión de Barreiro chocó, no obstante, con el hecho de que Celdrán ya hubiese declarado previamente que el partido no tenía compromiso ni contrato alguno con empresas de la 'trama Púnica' como Madiva y Eico On Line. La senadora vino a manifestar que «si entonces se hubiera querido saber la verdad, se le habría preguntado por una campaña de imagen, y no por unas empresas de las que no había oído hablar».

Las declaraciones de Barreiro provocaron reacciones dentro de la cúpula del partido. «Mi partido, el partido que yo presido, el Partido Popular de López Miras, no paga lavados de imagen de nadie», afirmó el jefe del Ejecutivo regional y actual presidente del PP murciano.