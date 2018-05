Celdrán colaborará «al máximo» ante una posible llamada como testigo de 'Púnica'

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, mostró ayer su intención de «colaborar al máximo» con la Justicia en «esclarecer cuanto antes cualquier duda que pueda existir» en torno a la investigación del 'caso Púnica'.

Tal y como avanzó 'La Verdad', la defensa de David Conesa, miembro del gabinete del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, como antes fue asesor y hombre de la absoluta confianza de Pedro Antonio Sánchez, ha solicitado la comparecencia del consejero como testigo en la causa. No en vano, Celdrán ejerció como jefe de gabinete del expresidente Sánchez cuando este era consejero de Educación.

Básicamente, lo que se pretende es que Celdrán declare que en ningún caso Sánchez contrató con empresas de la 'trama Púnica' unos trabajos para lavar su reputación personal, que se sospecha que se iban a cargar a las arcas públicas bajo el concepto de «formación». El letrado Evaristo Llanos, que se encarga de la defensa de Conesa, también ha pedido la declaración testifical de quien era responsable de prensa en esa consejería en el año 2014, así como de la actual directora general de Presupuestos, María Begoña Iniesta. Todos ellos deberían acreditar, según la defensa de Conesa, que este no les informó de la conveniencia de contratar servicio alguno con presuntos miembros de la 'trama Púnica'.

En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, Celdrán mostró ayer su «colaboración absoluta como siempre» con la Justicia. «Nuestra intención es respetar siempre cualquier decisión judicial y colaborar al máximo en esclarecer cuanto antes cualquier duda que pueda existir», remarcó. Por este motivo, avanzó que va a colaborar personalmente «en todo cuanto pueda y en todo en cuanto se me pida».

Javier Celdrán, que todavía no ha recibido una citación para declarar en la causa, aseguró que se había enterado de la noticia por 'La Verdad'. En cualquier caso, mostró su intención de prestar «colaboración máxima con la Justicia» y el «máximo de predisposición a colaborar en cualquier ámbito». El consejero hizo hincapié en que «no tengo ni idea de lo que me van a preguntar, de momento solo sé lo que ha aparecido en los medios de comunicación y, en cualquier caso, colaboraré con lo que me pidan».

«Esperpento púnico»

Somos Región, el partido que lidera el expresidente Alberto Garre, exigió ayer «que acabe de un vez el 'esperpento púnico' al que estamos asistiendo en el Palacio de San Esteban y que tanto daño está haciendo a la imagen de Murcia». La Región, incidió, «asiste escandalizada a cada nueva entrega de tramas relacionadas con la corrupción que deberían estar totalmente erradicadas de la vida pública y que, sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos -por el apoyo de esta formación que sostiene al actual gobierno de López Miras- mantienen (..) instalando otra vez en el panorama nacional el 'Murcia, a tope'».