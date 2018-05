Vivir en la Trimilenaria Paco Morales y Ramona, del Portalón, con Alejandro Costa y el personal de Ayre Gastrobar, en el comedor del restaurante. / JAVIER CARRIÓN / AGM TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN Domingo, 27 mayo 2018, 09:56

Pese a que muchos cartageneros ya tienen medio pie en la costa al acercarse el verano, todavía se respira mucha vida los sábados en la Trimilenaria. Un ejemplo es el Mercado de Santa Florentina, donde tan agradable resulta pasear con la mente abierta a propuestas gastronómicas, para después comprar y hacerlas realidad. Sus puestos de pescado y mariscos, de carnes, de frutas exóticas y de salazones, encurtidos y conservas permiten surtir cualquier buena mesa.

En la plaza me encontré a Paco Morales, un pionero del sector hotelero que también ejerció como líder en la patronal comarcal COEC y en la Cámara de Comercio durante muchos años. De inmediato, Paco me invitó a tomar el aperitivo en el nuevo local que regenta y que es otro clásico de la ciudad, El Portalón, en la castiza calle de Andino que desemboca en nuestra emblemática calle Mayor.

Nada más entrar, me asaltó Chema. «Tú que tanto defiendes a Cartagena, a ver si dices algo del nuevo aeropuerto. Sabrás que entre las dos ciudades de Murcia y Cartagena suman más del 70% de la población de la Región, además de ser el gran reclamo turístico, sin menospreciar al resto», me comentó. A su juicio, «a nivel profesional, las dos ciudades y su entorno son los principales destinos de los visitantes. De ahí que tenga mucho sentido llamar a las nuevas instalaciones 'Aeropuerto de Murcia-Cartagena', antes que darle cualquier otro nombre». Chema lo considera una piedra de toque para empezar a diseñar la estrategia para formar un eje entre los dos núcleos urbanos más potentes de la Región. «Un ejemplo es el del Aeropuerto de Alicante-Elche, sin ir más lejos», me dijo. Y como el discurso me pareció interesante aquí queda dicho, como una idea que suma y no divide.

Paco Morales me dio algunas ideas de lo que deberían proponer los partidos en las elecciones municipales

Tras este entremés tan interesante, llegaron las cervezas, bien frías. Enseguida se nos acercó Goyo, otro paisano nuestro, a agasajarme con una fábula. «A ti que te gustan las historias, te voy a contar una que seguro te hace reflexionar», me comentó.

Un relato ejemplar

En su relato, este gran amigo nos presentó a un joven de mal carácter y a su padre, empeñado en ayudarle a superarlo. Un día, le regaló una bolsa llena de clavos y le dijo que, cada vez que perdiera la paciencia, clavara uno tras la puerta. El primer día, colocó 30 púas, pero con el tiempo controló su genio y puso menos clavos, lo cual demuestra que es más fácil poner freno al carácter que pasarse el día dando martillazos.

Entonces el padre le pidió que retirase uno de los clavos de la puerta cada día que lograra controlar su ira. Muy pronto el muchacho no tenía más clavos que arrancar. «Hijo mío, te felicito por el esfuerzo que has hecho, pero mira todos los agujeros que has dejado en la puerta. Piensa que cada vez que pierdas la paciencia o que des muestras de tu mal carácter, dejarás en los demás cicatrices tan difíciles de curar como las que ves aquí», le dijo su progenitor, para concluir.

Tras acabar el relato, Goyo nos llevó al gastrobar Ayre. Allí, su cocinero Alejandro Acosta preparó un aperitivo de cinco estrellas. Nos sorprendió con delicias de la cocina cartagenera heredadas de su paso por las cocinas del maestro Alfonso Ortega Naranjo, del Denver. El vino fue un Beronia edición limitada 2013, descorchado con tiempo para que respirara. Como aperitivo tomamos un pincho al estilo San Sebastián con una cerveza. Siguieron un tataki de salmón fresco con fresas y reducción de arrope, un plato de finas lonchas de tomate raff con guacamole aderezado, sardinas y anchoas marinadas, y pan de cristal.

Empezamos el vino junto con una tabla con cinco tipos de pan, un carpaccio de gamba roja con tres mayonesas y un plato al centro de sushi: tartar de atún con huevo de codorniz, sushi de angula con reducción de PX y sushi de pez mantequilla con mojo verde. Continuamos con unos tacos de foie con manzana. El plato fuerte fue un arroz al horno de pato y setas al estilo Paco Gandía, muy fino y suelto. Exquisito. Cerramos con fresas al balsámico de Módena, limoncello servido en un curioso tarro de cristal y un detalle de pastelería que degustamos junto con un buen café. Como verán, un gran cocinero más que ha recuperado nuestra Trimilenaria

Programas y propuestas

A los postres, Paco lanzó algunas ideas para mejorar nuestra Trimilenaria, que deberían ir en los programas de los partidos que quieren gobernar la ciudad. Entre ellas destacó la reforestación de sus montes, la rehabilitación de la catedral y las medidas necesarias para que los propietarios de solares construyan edificios que vertebren la trama urbana. También propuso dar mayor atractivo turístico a alguna localidad del término municipal, como 'pueblo singular', recuperar las baterías y las fortificaciones militares, rehabilitar los molinos de viento y crear una ruta para visitarlos. Asimismo, incluyó en ese programa electoral ideal una playa junto al Espalmador, entre otras iniciativas de un listado tan extenso que no cabe en la página. Los dos manifestamos que esperamos que algunas estén presentes en los programas de las distintas formaciones políticas.

Y termino hoy con una frase de Talleyrand que comparto plenamente: «El café debe ser caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como un ángel y dulce como el amor», y es que este es el último sabor que nos queda después de una comida.