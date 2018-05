«Vivir en el centro es ya imposible» Tres hombres orinan en las rejas del yacimiento arqueológico del Foro Romano, el sábado. / LV Vecinos del casco histórico planean ir a los juzgados por el ruido de las cruces de mayo. Los residentes denuncian el incumplimiento de los horarios por parte de los hosteleros, la escasa presencia policial y la falta de aseos públicos ANTONIO LÓPEZ Cartagena Martes, 8 mayo 2018, 03:00

«Estoy arrepentida de haber venido a vivir al casco antiguo. Mi piso está en la Plaza de los Tres Reyes y soporto el ruido de las calles Jara y Honda cada fin de semana y cada vez que hay un evento festivo, como las cruces de mayo. Es insoportable». El sentimiento de Ana Sánchez es de impotencia, de rabia y de desánimo. Igual que la mayoría de vecinos del centro histórico, que el pasado fin de semana tuvieron que soportar exceso de ruido hasta altas horas de la madrugada; suciedad y olor a orines por las mañanas; insultos e improperios por las noches; y «el olvido por parte del Ayuntamiento, que nos prometió que habría menos alboroto y ha habido más que nunca».

Sánchez pertenece a la Plataforma Sin Ruidos, un colectivo vecinal que aglutina a cerca de doscientas familias residentes en el centro. Sus miembros sopesan pedir a los juzgados amparo ante lo que creen «una injusticia», aseguró ayer su presidente, José Galindo.

«Desde el Ayuntamiento nos prometieron más control, tanto a los bares como a las asociaciones que montan cruces, para que no hubiera música ni al mediodía ni a partir de las doce de la noche, pero no se ha cumplido nada. Incluso, el propio Ayuntamiento incumplió un informe técnico municipal que exponía que tan solo habría una música por calle y barras solo a un lado de la misma, algo que junto con el horario no se ha cumplido», apostilló a este diario.

Hostecar: «Fuimos los únicos que cumplimos con lo impuesto por el Ayuntamiento»

Ana Carreño, vecina de la Plaza San Francisco, aseguró que «lejos de que sea un lujo vivir en el centro, como algunos piensan, es un suplicio. En fines de semana con eventos no puedes salir, porque te encuentras encerrado. Además, parece que tengo en el salón de mi casa el concierto y a la gente de fiesta».

Quejas por orinar en la calle

La plataforma denuncia también la falta de aseos públicos; la escasa vigilancia policial y la nula presencia de los bomberos y de Protección Civil; el incumplimiento reiterado de la normativa de ruidos; y el consumo de alcohol en la vía pública de manera descontrolada. Creen inadmisible el uso por parte de jóvenes de «edificios públicos y culturales, como el Barrio del Foro Romano, para orinar». Otra vecina, María Dolores González, también muy indignada, opina que el Ayuntamiento debería plantearse muy en serio llevarse la fiesta a otro lugar, como el recinto de Carthagineses y Romanos. «Hemos contabilizado que hay más de una quincena de eventos festivos en el centro, sin contar manifestaciones y actividades de asociaciones, que nos impiden el descanso», advirtió.

Sin embargo, los hosteleros niegan el incumplimiento de los horarios. «Todo lo contrario, hemos sido los únicos que cumplimos con lo impuesto por el Ayuntamiento», aseguró el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería (Hostecar), Juan José López.