Vecinos de tres barrios planean protestar por el nuevo retraso del centro médico de San Antón
Los residentes critican que la obra aún no se ha iniciado, pese a que fue adjudicada hace dos meses y Salud aclara que empezará en unos días
Martes, 16 enero 2018

Dos meses después de que el Gobierno regional anunciara a bombo y platillo que las obras de la segunda fase del centro de salud de San Antón habían sido adjudicadas, los vecinos miran el solar donde está previsto su construcción con incredulidad. Los continuos retrasos, desde hace más de una década, han hecho que los residentes en San Antón, Urbanización Mediterráneo, Nueva Cartagena y Media Sala no se crean aún que el nuevo servicio pueda ser una realidad.

«Llevamos tanta desilusiones, tantos engaños y tantos retrasos, que ya no nos creemos nada», explicó el presidente vecinal de Urbanización Mediterráneo, Sebastián García. Tanto es así que, a pesar de que las obras están adjudicadas, los vecinos están dispuestos a protestar para que «los políticos no se olviden de sus promesas, porque pasan los días y aquí no se mueve ni una piedra».

El representante de los vecinos de San Antón, Asensio Albaladejo, dice que está dispuesto a todo, con tal de que su barrio tenga un nuevo centro médico. «Tomaré cartas en el asunto y me reuniré con la Federación de Asociaciones de Vecinos para pedirle su apoyo, porque si hay que manifestarse, lo haremos», afirmó.

De igual opinión es el de Nueva Cartagena, Antonio Molina. Confía en que al final se construirá el consultorio, pero critica los retrasos continuos e injustificados que ha habido en el proyecto. Mientras, dice «debemos ir al médico a un centro pequeño y obsoleto».

Catorce meses

Las instalaciones se levantarán junto a las de Pediatría (primera fase), en un terreno de 3.840 metros cuadrados. Las dependencias tendrán: catorce consultas de medicina de familia, doce de enfermería, dos polivalentes, otras dos de odontología e higienista dental, salas de extracciones, de curas y de rehabilitación, así como zona de atención a la mujer y dependencias administrativas. Los trabajos se alargarán durante catorce meses.

Una vez concluidos los de la primera fase, que entró en funcionamiento en diciembre de 2016, estaba previsto comenzar con la segunda, pero esta se retrasó porque el Ayuntamiento debía quitar la línea de baja tensión que atravesaba el solar reservado para ello. La compañía eléctrica Iberdrola la quitó, pero trece meses después aún no hay fecha para el inicio del proyecto.

En junio del pasado año, el gerente, José Sedes, aseguró, tras las críticas recibidas por parte de los vecinos, que las obras comenzarían en octubre de este año. Nada se supo del proyecto hasta que a mediados de noviembre, el Gobierno regional afirmó que ya había contratado los trabajos. Una portavoz de la Consejería de Salud explicó que el retraso se debe al Plan de Seguridad que la Unión Temporal de Empresas formada por Serrano Aznar Obras Públicas y Construcciones y Desarrollos Tudmir tiene que presentar para hacer la obra. Aseguró que los trabajos podrían comenzar esta semana o la que viene a más tardar.