Vecinos de Santa Ana critican la falta de luz y espacio en la nueva senda Una ciclista intenta avanzar por el lado izquierdo, ante la presencia de dos peatones en el camino. / A. G. / AGM Los residentes exigen limpiar las zanjas de escombros, podar los árboles y ensanchar el camino para que peatones y ciclistas no se estorben RUBÉN SERRANO CARTAGENA Miércoles, 31 enero 2018, 01:37

Quienes residen en Santa Ana lograron el año pasado que parte de los 1,8 millones de euros que el Ayuntamiento reservó para los presupuestos participativos fueran a satisfacer una demanda de «hace muchísimos años», según el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Diego Cánovas: conectar el pueblo y el polígono residencial a través de una senda ciclable, en el lateral derecho de la carretera N-301. Ahora, con el proyecto acabado y más de 74.000 euros invertidos, las personas que lo transitan se han dado cuenta de que es «deficiente al máximo», pues entienden que el camino necesita ser más ancho, estar más limpio y mejor iluminado.

La pasarela para uso compartido de peatones y bicicletas es de 1.062 metros y para algunos vecinos de Santa Ana, como Esperanza Moreno, ha supuesto un motivo de alegría: «Ahora puedo bajar a comprar (al residencial) sin necesidad de circular por el arcén, porque me llenaba de barro». No obstante, no entiende cómo «el Ayuntamiento ha dejado los postes de luz en medio del camino ni ha limpiado» los restos de ramas, residuos y escombros de la obra, que se acumulan en los laterales de la senda. «Esto es una chapuza, una marranería. Está todo más sucio que antes».

113.157 euros es el presupuesto que se reservó para la obra, incluida en los presupuestos participativos de 2017. 74.227 euros Es la cantidad por la que fue adjudicada a Constu Archena SL.

«Hay que ir con linterna»

A Virginia Martínez le gusta salir a hacer deporte por las tardes y echa en falta que «hubieran puesto más farolas, ya que se han gastado el dinero. Las cosas hay que hacerlas bien, y aquí a partir de las seis de la tarde no se ve nada, tienes que ir con una linterna. Es una pena», comentó. Fermín Castillo, por su parte, dijo que «aunque la obra está muy bien y es útil, el problema es que luego hay que mantenerla. De momento el carril, en algunas zonas, es estrecho, no está preparado para que circulen peatones y ciclistas a la vez». Otros, como Pedro Yepes, temen que «con el paso del tiempo las raíces que pasan por debajo acaben llenando de baches el camino».

Tampoco le convencen al presidente vecinal «las ramas tiradas en medio», la ausencia de quitamiedos de madera (que solo están en un pequeño tramo) y la colocación de postes en las curvas pronunciadas, como en el cruce del camino del Sifón, que obliga a los automovilistas a abrirse para no chocar contra ellos. «No me gusta cómo ha quedado y hay que ejecutarla bien».

A preguntas de este diario, un portavoz municipal confirmó que «el proyecto está terminado», pero que queda «pendiente» en una «próxima fase» arreglar «un tramo de 15 metros», a la altura de la rotonda con el camino del Sifón (el más estrecho), «porque no se ha podido llegar a un acuerdo con el propietario de los terrenos». También destacó que se hizo un paso de peatones con regulación semafórica en el inicio de la senda y otro luminoso al final.