Los vecinos piden soterrar la línea de AVE en su entrada a la ciudad Juan Gómez. / A. Gil/ AGM El equipo de gobierno municipal insta a Fomento a que haga, a medio plazo, otro trazado por Fuente Álamo, para evitar el colapso de la línea actual EDUARDO RIBELLES Cartagena Viernes, 9 febrero 2018, 01:46

Los presidentes de las asociaciones de vecinos de la barriada Virgen de la Caridad, Juan Gómez, y de San Ginés, José Belmonte, alzaron ayer la voz para pedir que la reactivación del proyecto de llegada del AVE a la estación de la Plaza de México lleve aparejado el soterramiento de la línea al paso por sus zonas. Solo así se eliminará «la barrera para la expansión de estos barrios y la conexión con las zonas urbanas previstas hasta la carretera de La Asomada», explicó Gómez.

El anuncio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que anteayer dijo en una visita a Cartagena que el 15 de abril habrá una reunión decisiva sobre la entrada del corredor ferroviario a Cartagena para adaptarla a la Alta Velocidad, ha devuelto a la actualidad la polémica sobre el soterramiento. La Federación vecinal llegó a un acuerdo, hace dos años, para respaldar la decisión de que la estación actual se mantenga como terminal del trayecto. Todo ello pese a que los representantes de la Barriada Virgen de la Caridad prefieren una nueva, junto al centro comercial Mandarache, como se planteó en 2014 con Pilar Barreiro en la alcaldía.

El nuevo Ejecutivo, con José López como primer edil, revocó esa decisión; su sucesora Ana Belén Castejón también apostó por la actual estación y la Comunidad y el Ministerio de Fomento aceptaron. «Lo lógico es soterrar, para eliminar la separación con la zona de expansión urbana. Los barrios afectados tenemos que unirnos», dijo Belmonte.

Por su parte, Juan Gómez indicó que «no podemos repetir errores como el de Barrio Peral, que estaba separado del Ensanche y de Ciudad Jardín por la vía férrea. Ambos presidentes se mostraron a favor de iniciar movilizaciones en la calle, si sus peticiones no son atendidas. Pero primero quieren que Castejón abandere esa petición. La primera edil, que anteayer no dijo nada de este asunto públicamente durante la visita del ministro, aseguró ayer, por medio de un portavoz, que peleará por el soterramiento.

Castejón también está preocupada por la concentración excesiva de tráfico ferroviario que puede afectar a la línea que propone Fomento. A su juicio, no soportará el tráfico del Corredor Mediterráneo, el de la Alta Velocidad y los trenes convencionales de pasajeros. «La amenaza de colapso de la línea puede reducir los trayectos AVE a tres o cuatro trenes de ida y vuelta al día, con lo cual mucha gente optará por irse a Murcia a coger los que lleguen y partan cada hora», indicó un portavoz de la alcaldía. La razón es que no está previsto desdoblar la vía sino poner un tercer ráil para adaptar la línea al ancho europeo (AVE y mercancías). Por eso, el equipo de gobierno local propondrá, en la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, la ejecución de una línea nueva tomando como referencia la Alternativa Oeste, por Fuente Álamo, desechada hace cinco años entre otras cosas por su coste. Esa opción incluye tres vías, dos de AVE y una para el tren convencional.

«No dijeron la verdad»

Castejón aprovechó una comparecencia pública ayer para dejar claro que no protestó ante el ministro por el retraso de al menos un año en el inicio de las obras, porque «vino a decirnos la verdad sobre los plazos e hizo una enmienda a la totalidad» a la afirmación del presidente regional, Fernando López Miras, en junio del año pasado, sobre que habría máquinas trabajando en 2018. «Una noticia como esta no le gusta a ningún alcalde. Agradezco la sinceridad del ministro, que aclaró que López MIras no dijo la verdad», aseguro la primera edil. Asimismo, culpó al presidente murciano de «vetar» la entrada de los empresarios a la reunión con De la Serna, en el Palacio Consistorial.