Vecinos de la Loma de Canteras denuncian asaltos en sus casas Una valla destrozada en un asalto, este fin de semana. / J. M. R. / AGM Los ladrones causan destrozos al forzar vallas y puertas, pero apenas se han llevado objetos de valor; sus víctimas piensan que no son profesionales EDUARDO RIBELLES Cartagena Domingo, 11 febrero 2018, 12:57

Un grupo de vecinos de la Finca Medina, una urbanización sin terminar situada en La Loma de Canteras, se han unido para denunciar públicamente los allanamientos a sus casas por parte de uno o varios ladrones, que apenas se llevaron nada pero causaron cuantiosos destrozos durante sus intentos de robo. Todos han sido denunciados ante la Guardia Civil.

El último de los incidentes tuvo lugar en la noche del viernes. El autor o autores del intento de robo forzaron una valla metálica, en la medianera entre dos parcelas, y la puerta de entrada a un saloncito. El propietario se dio cuenta de que algo raro pasaba, cuando se activaron las luces de movimiento que tiene instaladas en su parcela. «Miré por la ventana, pero no vi nada, así que no me preocupe más», explicó. Ayer, entre él y su mujer descubrieron los daños, que él denunció en el cuartel de Ángel Bruna. En dos noches de diciembre hubo otros tres sucesos parecidos, con la entrada en tres domicilios, forzando vallas y puertas. «Lo más curioso es que el único botín que consta que se llevaron son dos paquetes de café de una de las casas. No parecen muy profesionales, pero lo que nos da miedo es que en esos asaltos por la noche, un vecino se encuentre con los asaltantes y pueda haber un incidente violento», comentó la última víctima de estos sucesos.

Por todo ello, los vecinos han pedido en el cuartel que la patrulla de zona preste más atención a su situación y, a ser posible, atrape a los responsables de estos asaltos.