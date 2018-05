Los vecinos llevarán el fango de las playas de Los Urrutias a su protesta ante San Esteban Representantes de la Federación y de colectivos vecinales de Los Urrutias, ayer a su llegada al Ayuntamiento. / J. M. Rodríguez / AGM El equipo de gobierno local y la Comunidad Autónoma se culpan mutuamente de inacción para limpiar los lodos de la orilla EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 8 mayo 2018, 03:02

La acumulación de lodos y algas frente a la orilla de las playas de El Carmolí, Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar llevará a los vecinos de esa zona a protestar el próximo día 17 en Murcia, acompañados de un pequeño cargamento de esos residuos. La convocatoria, fue apoyada por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que informó ayer de que el Mar Menor sufre una «catástrofe ambiental», por la inacción de la Comunidad Autónoma y del Gobierno. Un portavoz oficial le respondió que es ella quien «no aporta ninguna solución», carece de «voluntad de trabajo» y ha pedido «con retraso una limpieza de fondos que debió solicitar antes».

Castejón anunció que estará en Murcia, tras recibir ayer a una representación vecinal liderada por el presidente de la Federación vecinal, Leandro Sánchez. Con él estuvieron los presidentes de las asociaciones de El Carmolí, Juan Antonio Ortíz, y de Los Urrutias, Severo Sánchez, y el gerente de la Entidad de Conservación de la Urbanización Estrella de Mar, Mario Werner. Todos respaldan el calendario de movilizaciones, que comenzará el día 17 con una protesta que pasará ante la Demarcación de Costas, la Delegación del Gobierno y el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo regional. Posteriormente, habrá otra movilización ante la Asamblea Regional durante el Pleno del día 24. Y si el problema persiste, habrá concentraciones los días 21 de julio y 18 de agosto en Los Urrutias. «Haremos valer las 4.316 firmas recogidas y exigir el tratamiento y la retirada de los fangos que hay en las aguas de las playas de la ribera sur del Mar Menor, la construcción de cinco balnearios que sean ambientalmente sostenibles y la creación de un paseo marítimo en Los Urrutias», explicó Leandro Sánchez.

«Tenemos 4.316 firmas a favor de que también hagan cinco balnearios y el paseo marítimo»

«Mentiras» y «engaños»

Los vecinos denunciaron «las mentiras» y «los engaños» de representantes de las administraciones estatal y regional, según Severo Sánchez, «Nos reunimos el 12 de septiembre del año pasado con los responsables de la Demarcación de Costas, de la Comunidad y de la Delegación del Gobierno. De lo dicho entonces, del compromiso de actuar en otoño para tener el Mar Menor en condiciones en primavera, no se ha cumplido nada. Hemos perdido otro año más», advirtió Severo Sánchez.

Castejón pide un plan estratégico con dinero del Estado y propone la moratoria urbanística

Por su parte, Castejón exigió «un plan estratégico del Mar Menor, con presupuesto, como los puestos en práctica en la catástrofe del 'Prestige', en Galicia, y con motivo del terremoto de Lorca». Castejón mantiene además su propuesta de una moratoria urbanística que impida la construcción de nuevas urbanizaciones. «Lo dije alto y claro en la Asamblea Regional hace unos días. Y me quedé sola. Los demás alcaldes ribereños demostraron claramente que no. Yo ya he demostrado con hechos, con la paralización de la tramitación de la urbanización Novo Carthago, en la última Junta de Gobierno Local, que quiero esa moratoria», afirmó.

Para confirmar su implicación informó de que mantendrá durante los próximos cinco meses el despliegue de 22 operarios para limpiar la arena y los accesos a las playas. Y exigió que la Comunidad y el Gobierno central cumplan con la suya en lo referente a los fangos y las algas, dentro del agua.

Las palabras de Castejón tuvieron contestación de un portavoz del Gobierno regional. «Sorprende que el Ayuntamiento reclame a la Comunidad actuaciones en las playas, cuando él no actúa o lo hace con retraso. Pidieron tarde la limpieza de algas muertas, a tres metros de la orilla, el remangado de arena y el acondicionamiento del tramo litoral de las playas del Cavanna , Mar de Cristal, Los Urrutias, Los Nietos y Estrella de Mar. Pero eso debían saber que lo tendrían que haber solicitado meses, antes de que subiera la temperatura, como se acordó en reuniones previas», indicó ese portavoz.