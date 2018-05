Vecinos de Calblanque piden libertad de accesos para pasar la noche en sus casas del parque Bernabé conversa con Hernández, en su oficina en Cartagena, en presencia de otros dos vecinos / J. M. R. / AGM La Comunidad concede a 256 propietarios permiso para permanecer hasta las 20.30 horas, 30 minutos más que el año pasado, pero no les deja pernoctar EDUARDO RIBELLES Cartagena Miércoles, 23 mayo 2018, 02:28

«Proteger Calblanque no significa cortar caminos, obligarnos a dejar nuestras casas todos los días a las ocho de la tarde y que no podamos pasar la noche e impedir a quienes nos visitan entrar con libertad. Esto es pisotear nuestros derechos», subrayó ayer el presidente de la Asociación de Propietarios del parque regional, Vicente Hernández. Nada más salir de una entrevista con el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, explicó que han recurrido a él «porque no recibimos respuesta de la Consejería de Medio Ambiente a nuestras peticiones. La Comunidad informó ayer a 'La Verdad' de que ampliará en 30 minutos, hasta las ocho y media de la tarde, la estancia permitida, pero no les dejará pernoctar en sus casas

Bernabé aseguró que pondrá todas las exigencias de los 256 propietarios en manos del responsable regional de Medio Ambiente, el consejero Javier Celdrán. Entre ellas destaca también el establecimiento de un control de accesos al gusto de los vecinos, que se quejan de que la normativa actual impide a sus invitados y familiares entrar con libertad. «Los propietarios con terrenos más cerca de las playas tienen pases ilimitados y nos consta que los reparten entre amigos y familiares. Al resto le basta con un pase de propiedad», indicó un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.

Los vecinos también consideran insuficientes los recursos destinados por la Consejería para «cuidar» mejor Calblanque y remediar su «abandono». «Las dos explotaciones agrícolas privadas que hay son las únicas partes del parque en las que se ven árboles verdes. En el resto se están secando. No hay quien cuide ni una higuera o se preocupe de remediar su situación», apuntó. «Eso no es cierto. Se hace un seguimiento. Y además, atendemos cualquier petición que hacen los propietarios», aseguraron desde la Administración regional.

Hernández criticó también la «ligereza» con la que, a su juicio, se autorizan las visitas de colegios y otros grupos «sin comunicar nada a los propietarios, con lo que un día puedes llegar a tu finca y encontrarte con unos escolares o con un grupo que practica la escalada». «Una sociedad propietaria sufrió un caso como el último descrito, pidió explicaciones a la Administración por la falta de comunicación y todavía espera una respuesta», aseveró Hernández. «El problema es de quien tenga alguna infraestructura en mal estado que pueda causar accidentes», apuntó el portavoz regional.

A los propietarios les parece bien que se limite el acceso de vehículos privados, aunque consideran «exagerado que se diga que tiene que haber 40 metros cuadrados por cada bañista. Nos da igual lo que hagan en la playa. Lo que no entendemos es que las limitaciones afecten a los propietarios», añadió Hernández.