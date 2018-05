La UPCT ofrece tres cursos gratuitos para mejorar habilidades digitales

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), dentro del marco del proyecto europeo 'New Professions, new Educational Methods and new Jobs', impartirá tres cursos gratuitos para mejorar las habilidades digitales de trabajadores y desempleados. Los cursos que se ofrecen son de Comercio Electrónico y Marketing Digital, Análisis de Datos e Inteligencia Empresarial y Metodologías Ágiles de Desarrollo Software.

Con esta iniciativa financiada por la Unión Europea se pretende incrementar el nivel de digitalización en los países europeos, que en la actualidad se estima en un 12% frente al 18% de países como Estados Unidos. Se calcula que nueve de cada diez trabajadores deberá poseer alguna competencia digital en los próximos años.

Los cursos comenzarán en el mes de junio y su enfoque es eminentemente práctico ya que se basa en la realización de proyectos, tanto de forma individual como colaborativa, 'aprender haciendo'.

Se imparten en horario de tarde, limitando las clases presenciales a unas pocas tardes y proporcionando un amplio soporte en forma de tutorías 'online', personales y grupales.

Los tres cursos en habilidades digitales están orientados tanto a empresas, autónomos y empleados que necesiten ponerse al día en estas temáticas para mejorar su productividad, como a desempleados que quieran aumentar su empleabilidad incorporando a su currículo conocimientos y habilidades ampliamente demandados. Se expedirán certificados a los asistentes que completen los cursos con aprovechamiento.