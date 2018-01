Turismo de España invita a visitar Cala Cortina en Murcia e inflama las redes sociales Imagen de archivo de Cala Cortina. / Guillermo Carrión / AGM La entidad nacional y Murcia Turística omiten Cartagena en ofertas y reclamos en este medio de comunicación, de forma errónea y equívoca EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 8 enero 2018, 09:22

Un mensaje emitido por el portal oficial de Turismo de España, en la red social Twitter, que invita en inglés a los extranjeros a apuntarse a un viaje a Murcia para visitar Cala Cortina, recibió ayer una catarata de reproches. Las críticas reprueban que no se aclare que la playa está en Cartagena, apenas a dos kilómetros del centro, y no en la capital, distante más de 60 de sus aguas. No es el primer equivoco, ni el primer error geográfico que suponen omitir el nombre de la ciudad portuaria en la promoción de alguno de sus principales hitos turísticos, pero sí el mas reciente. Además, va dirigido al turismo exterior en un momento de gran subida del número de visitantes de fuera de la Región en sus principales en sus monumentos.

«We are preparing a trip to Murcia, would you like to come? With this view you can't say no! Cala Cortina. VisitSpain @murciaturistica @VisitMurcia», reza el mensaje emitido ayer a las 12,22 horas. Traducida al español, la oferta vendría a decir: «Estamos preparando un viaje a Murcia, te gustaría venir? Con este panorama, no puedes decir no!», Acompaña al texto una imagen idílica de la orilla de la playa y de sus aguas, de un profundo azul turquesa. Las respuestas de usuarios de Twitter no se hicieron esperar. En ellas arreciaron las criticas a la «ignorancia», el «ridículo» y la «falta de respeto» de quienes confeccionaron ese mensaje, a los que tacharon de «analfabetos». El exalcalde y actual portavoz de MC, José López destacó la «falta de rigor».

En un primer momento, el comunicante del portal oficial de Turismo de España (@spain) intentó defender el mensaje, al considerar obvio que la playa está en Cartagena y reivindicar su pertenencia «a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia» como el elemento distintivo para llamar la atención del posible visitante. Pero ante una avalancha de críticas que no cesaba, finalmente pidió perdón: «En ningún momento queremos faltar al respeto a Cartagena. Disculpas si os ha parecido eso».

Castillitos, en Mazarrón

Este patinazo esta relacionado con la tendencia a hablar de Murcia y no de la Región para referirse a todos los municipios de la Comunidad. También se falla de otra forma. Murcia Turística, entidad promocional dependiente de la Administración regional, lanzó a principios de diciembre otro mensaje en Twitter, que situaba la antigua batería de costa de Castillitos en Mazarrón. «¡Las vistas te encantarán! Ven en familia a descubrir Cabo Tiñoso y la Batería Militar de Castillitos en Mazarrón con las visitas guiadas gratuitas», indicaba aquel texto, que daba luego un enlace para hacer la reserva y relacionaba esa promoción con la marca Costa Cálida y con la Administración regional. El escrito no tenía en cuanta que hay varios kilómetros entre la ubicación de la fortificación en desuso y el límite con Mazarrón y que en medio están La Azohía e Isla Plana, que también son de Cartagena

Cabe recordar que La Manga y el Mar Menor todavía son mencionados fuera de la Región como una parte de Murcia, omitiendo Cartagena. En los últimos años, el Ayuntamiento ha conseguido, no obstante, que atracciones turísticas como el Teatro Romano sean reconocidas sin dudar por estar en la ciudad en las que de verdad encuentran.

La Feria de Turismo de Madrid (Fitur) se celebra este año los días 17, el 18 y el 19 de enero y dará la posibilidad de promocionar todos los lugares del término municipal con potencial turístico con una referencia más exacta a su ubicación correcta.