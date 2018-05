Torralba demanda al Taibilla mejoras de la seguridad vial en Sebastián Feringán La pequeña glorieta que regula el cruce de Sebastián Feringán con la carretera RM-332. / J. M. Rodríguez /AGM Iluminar, señalizar y poner semáforos en la rotonda del Palacio de Deportes es la prinicipal exigencia municipal para recepcionar la avenida EDUARDO RIBELLES Cartagena Viernes, 4 mayo 2018, 09:10

Una torre de iluminación con cuatro focos led en una rotonda con los bordillos pintados en blanco y amarillo y con semáforos que anuncien su presidencia en las dos vías que desembocan en ella. Esa es la principal exigencia de seguridad, centrada en la glorieta de la RM-332, de las 15 que ha remitido el Ayuntamiento a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, dentro de su acuerdo para que ésta institución del Estado repare la Avenida Sebastián Feringán. Otras peticiones de la misma índole son la instalación de más pasos de cebra junto al Centro Comercial Eroski y la adecuación del carril bici, por los problemas que actualmente da junto al Colegio de San Vicente Paúl. Allí el cruce de ciclistas y vehículos a motor es peligroso.

El concejal de Infraestructuras y Servicios, Juan Pedro Torralba, informó ayer de que ya ha puesto el documento con las peticiones en manos de la Mancomunidad. «Estamos a la espera de que nos contesten», indicó y se mostró dispuesto a negociar plazos e incluso a compartir responsabilidades en algunos aspectos, para que todos los problemas sean subsanados. Cuenta para ello con el compromiso al que llegó en diciembre del año pasado con el presidente de la institución, Adolfo Gallardo.

La finalización y la señalización de la rotonda que ordena el tráfico frente al Palacio de Deportes es algo prioritario para el Ayuntamiento. Su ejecución ni siquiera figuraba en el proyecto original, que fue pactado por Canales del Taibilla con el Ayuntamiento, entre 2013 y 2014, con el último ejecutivo de la alcaldesa Pilar Barreiro, (PP) todavía en el poder. Finalmente fue construida pero de manera insatisfactoria, según los técnicos municipales, que creen que es necesaria una torre con focos led para iluminarla. También que los automovilistas detecten con antelación su presencia, por lo que se requiere la colocación de semáforos a 50 metros del cruce. Asimismo, la Oficina de Tráfico pide el repintado para hacer visibles sus límites y el radio de giro. Cabe recordar que el Ayuntamiento exige desde hace años, sin éxito, que la Comunidad Autónoma, dueña de la RM-332, ensanche y acondicione el tramo desde el cruce hasta Molinos Marfagones.

Las señalizaciones vertical y horizontal también son «actualmente insuficientes» y están «fuera de norma», según el documento remitido a la Mancomunidad. En su dictamen, los técnicos consideran necesario, asimismo, dotar a los pasos de cebra de iluminación que alerte de su presencia. Además, echan de menos alguno más, que se proyectó y no se hizo, para el paso de los clientes del Centro Comercial Eroski y de quienes van a las paradas de autobús.

Las últimas medidas de seguridad vial incluidas solicitadas son que hay que colocar cámaras de circuito cerrado de televisión, espiras para contar vehículos, reguladores semafóricos y fibra óptica. «Existían antes de hacer la reforma, fueron retirados y hay que reponerlos», subraya el escrito municipal.

El diseño del carril bici es otro motivo de preocupación. «Su ejecución en las inmediaciones del colegio San Vicente de Paúl ocasiona importantes problemas de tráfico y de seguridad vial. Hay que sustituir las piezas de goma que no impiden el paso de los vehículos por una separación física de doble bordillo con hormigonado interior», dice el dictamen técnico. Además, la accesibilidad para discapacitados no cumple la normativa municipal recién aprobada.

Plantas y setos, no escombros

Junto a los problemas que tienen que ver con la seguridad de automovilistas, ciclistas y peatones, el Ayuntamiento recoge otras cuestiones relacionadas con el acabado de la obra, que estaban en el proyecto y no fueron ejecutadas. Así, faltan 120 picuanas y 4.600 metros lineales de setos. Además, la Mancomunidad dejó sin acabar la mediana, en la que quedaron restos de escombros, que el personal de Infraestructuras considera imprescindible retirar y sustituir por una lona geotextil, con tierra vegetal y arbustos encima. También los alcorques son insatisfactorios y hay que hacerlos más grandes. Por último, en lo que a elementos 'verdes', se refiere, la pradera situada frente al colegio de San Vicente de Paúl se ha secado porque «la mala ejecución de las actuaciones de le empresa encargada de la obra rompió faltamente el sistema de riego». El Ayuntamiento exige que eso sea subsanado.

En el informe, los técnicos municipales reconocen que hay obras que no necesariamente corresponden a la Mancomunidad. Entre las sometidas a discusión están el acondicionamiento de una parcela para un colegio, la adecuación de una nueva parada de autobús, cuya ubicación no queda clara en el documento remitido a la institución, y la ejecución de una parte de acera que no está acabada, cerca de la rotonda de Cuatro Caminos.

Todas estas exigencias, por escrito y fundamentadas, figuran en el listado que ya tiene en su poder Canales del Taibilla. Según ese documento, la institución no las tuvo en cuenta al reconstruir la calle, después de renovar debajo todo el sistema de tuberías de agua potable que comunica sus depósitos de Tentegorra con el polo industrial de Escombreras y, de camino, con buena parte del casco urbano de Cartagena y algunos barrios

La mitad del coste

La obra comenzó en verano de 2014 y se prolongó un año. Fue licitada en cuatro millones de euros, y costó solo dos. Cuando llegó el momento de recepcionar la avenida, el PP había salido del poder y el nuevo alcalde, José López, (MC) se negó a ello. Su oposición vino fundamentada en que la obra era defectuosa y ni siquiera cumplía las especificaciones del proyecto acordado por ambas administraciones.

Tras sustituirle, en junio del año pasado, la actual alcaldesa, Ana Belén Castejón, se comprometió a que el Ayuntamiento no pondría pegas y se haría cargo del mantenimiento de la calle cuando todos los desperfectos estuvieran solucionados. Gallardo accedió a la propuesta de pacto, transmitida en diciembre por Torralba, aunque todavía no ha dado el visto bueno definitivo a las 15 mejoras que le piden, entre modificaciones, instalación de nuevos equipos y rectificaciones.

La intención y de Castejón es llegar a una solución práctica, pasar página y dejar atrás polémicas que sufren las personas que transitan por esa calle a pie, en bicicleta y en vehículos a motor.