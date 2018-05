«Sufrimos las consecuencias de un proceso muy difícil» Domingo, 20 mayo 2018, 09:11

«No estoy en condiciones de decir cuándo tendremos en vigor el nuevo contrato de jardines. Los técnicos revisan ahora las ofertas económicas para ver cómo casan con las mejoras técnicas ofertadas. Pero no estoy dispuesto a meterles prisa, prefiero que lo hagan a su ritmo y bien», explicó el concejal de Servicios, Juan Pedro Torralba, al ser preguntado por la tardanza del último trámite para elegir al contratista en el cuidado de los jardines. Torralba no quiere que se repita, una tercera vez, la anulación del pliego del concurso. «Llevo unos pocos meses en estas competencias, cuyas complicaciones vienen de muy atrás», indicó. Y aseguró que tendrá buen cuidado de no dar ni un paso en falso que ponga en peligro el contrato.