Seis obras atrapadas en 2017 Un obrero trabaja en la instalación del nuevo alumbrado de la calle Roldán de La Puebla. / Antonio Gil / AGM La mayoría de los proyectos de los presupuestos participativos del pasado año no avanzan. Los vecinos de la Palma, La Aljorra, El Portús, Los Dolores y El Albujón piden al Ayuntamiento que retome todos los trabajos cuanto antes ANTONIO LÓPEZ Cartagena Lunes, 22 enero 2018, 09:35

Los vecinos de La Palma, El Albujón, El Portús, Los Dolores y La Aljorra se volcaron el pasado año para que parte de los 1,8 millones de euros que el Ayuntamiento reservó para los presupuestos participativos fueran a parar a sus pueblos y barrios. Al final, lo consiguieron, pero diez meses después de las votaciones, seis de los nueve proyectos elegidos continúan paralizados. Del resto, dos han sido terminados y otro está en ejecución. La crisis de gobierno y la posterior remodelación de las concejalías por parte de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, así como la falta de presupuesto municipal para este año, según fuentes oficiales, los ha dejado atrapados en 2017.

Esta situación ha desatado las quejas de los vecinos de esas localidades, ya que se trataba de inversiones muy importantes para unas poblaciones que no veían gasto similar desde que el plan de barrios y diputaciones expiró hace ocho años. Por eso exigen la agilización de la tramitación necesaria para retomar los trabajos cuanto antes.

La Palma Instalación de césped artificial y arreglo de los alrededores del campo de fútbol. 250.000 euros. Paralizada. La Palma Alumbrado público en las calles Acuario, Izquierdo, Mariano, Abarán, Molera, Roldán y Pedro del Balso. 140.000 euros. Avanza muy lentamente. El Albujón Construcción del campo de fútbol de césped artificial. 250.000 euros. Paralizada. El Albujón Reordenación del tráfico rodado y accesos peatonales de la travesía de la N-301. 250.000 euros. Paralizada. El Portús Arreglo del Monte de la Casilla, para evitar desprendimientos en la colina. 150.000 euros. Paralizada. Los Dolores Acera desde la calle Santa Ana hasta la Barriada San Cristóbal. 30.000 euros. Hecho. Monte Sacro Parque junto a la calle Sor Francisca Armendáriz, cuyas obras ya tienen una partida presupuestaria de 250.000 euros. Paralizada. La Aljorra Césped artificial. 163.000 euros. Paralizada. La Atalaya Limpieza y consolidación del monte. 80.000 euros. Terminada, tras la limpieza del castillo y consolidación de elementos.

Aunque todos ellos debieron ejecutarse antes del 31 de diciembre del año pasado, solo la obra prevista en Los Dolores y la limpieza del castillo de La Atalaya están acabadas en su totalidad. En el barrio se cambió la acera desde la calle Santa Ana hasta El Bohío, obra presupuestada en 30.000 euros. En la fortaleza que corona el Barrio de la Concepción se acometió la limpieza y la consolidación de algunos elementos arquitectónicos.

Solo han acabado la reposición de una acera en Los Dolores y la limpieza de la Atalaya

La instalación de césped artificial en tres campos de fútbol sigue a la espera

Presencia intermitente

En proceso está también el cambio de alumbrado público en varias calles de La Palma, entre ellas Acuario, Izquierdo, Mariano, Abarán, Molera, Roldán y Pedro de Balso. En estos trabajos se invierten 250.000 euros. Los vecinos critican que la empresa adjudicataria de la obra lleva casi un mes trabajando en ella de manera intermitente y que las aceras y el asfalto aún están levantados. «Esto no es lógico. Solo hay tres albañiles y se les ve un día y al otro ya no vuelven. Mientras, tenemos que aguantar con las zanjas y estar sin luz por la noche», explicó un vecino a cambio de anonimato.

A los palmesanos también se les prometió una de sus aspiraciones más antiguas: la instalación del césped artificial en el campo de fútbol. En este caso, el presidente de la Asociación de Vecinos, David Martínez, destacó que «solo instalaron un contenedor para la obra y después nada más se supo de los obreros. De momento, no sabemos cuándo volverán».

En El Albujón se aprobó una reordenación del tráfico rodado que circula por la travesía de la antigua carretera nacional 301. Esta calle, que se ha llamado tradicionalmente General Moscardó, cambiará de nombre en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, cuando se hagan las obras. Con toda probabilidad tendrá la denominación de Avenida de la Constitución Española. También se iba a poner césped artificial en el campo de fútbol, pero las obras continúan en algún cajón del Ayuntamiento a la espera de ser rescatadas. En ambas, está previsto invertir medio millón de euros, 250.000 en cada una de ellas.

Al igual que en los dos últimos pueblos, en La Aljorra estaba prevista una remodelación similar del campo de fútbol. También se trata de una antigua exigencia vecinal. «Los técnicos han estado esta semana por aquí a medir otra vez. Nos han dicho que podrían empezar a finales de este mes o a principios de febrero», explicó un portavoz de la Escuela de Fútbol Luis Guarch, José Martos.

A pesar de ello, se queja de que los trabajos se debieron hacer durante el pasado verano, porque ahora «nos obligará a buscar otro terreno de juego para continuar participando en las ligas de nuestros siete equipos», añadió. Espera que «desde el Ayuntamiento nos den una solución». En este caso se tiene previsto invertir poco más de 163.000 euros.

Desprendimientos de rocas

Otro de los proyectos muy esperado por los vecinos es la consolidación del monte de la Casilla de El Portús, para así evitar los desprendimientos de rocas, como los que obligaron a clausurar cautelarmente varias viviendas de esa localidad y a vedar el paso a una parte del paseo marítimo, hace tres años. Dar solución a este problema enquistado es una reivindicación vecinal desde hace mucho tiempo. Gobiernos anteriores del PP le dieron largas. Sin embargo, el actual lo incluyó en el capítulo de inversiones de los presupuestos participativos tras la elección de los vecinos.

«Estamos a la espera de tener alguna noticia del nuevo concejal de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba. Lo último que supimos, a finales del año pasado, es que el proyecto estaba a falta de la contratación de la obra, pero desde entonces, nada», explicó el presidente de la Asociación de Vecinos de El Portús, Luis Saura. En este caso había reservado 150.000 euros.

En una situación parecida está la propuesta vecinal para construir un parque en el Monte Sacro, junto a la calle Sor Francisca Armendáriz. Allí van a invertir 250.000 euros y es la única que los presupuestos participativos destinan al centro urbano. El proyecto está a medio ejecutar.

A 31 de octubre del año pasado, el Ayuntamiento dio por adjudicados todos los proyectos elegidos por los vecinos, pero tres meses después seis de ellos no avanzan nada o muy poco, para preocupación vecinal. El edil Juan Pedro Torralba aseguró a 'La Verdad' que «todos saldrán adelante», pero que como se cerró el presupuesto de 2017 y aún no hay de 2018 habrá que «buscar remanentes de tesorería», para poder hacerlos realidad. Añadió que se paralizaron a raíz de la crisis de gobierno e insistió en que «los vecinos no deben preocuparse, porque es una promesa y se cumplirá, como los elegidos para este año».