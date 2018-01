Salvemos el Rosell retoma hoy las protestas para pedir que el hospital funcione al completo Leandro Sánchez. / A. G. / AGM ANTONIO LÓPEZ Cartagena Jueves, 25 enero 2018, 02:21

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Salvemos el Rosell retoma hoy las concentraciones frente a la Asamblea Regional, en protesta por «el incumplimiento de la ley del Rosell, que mantiene a un hospital cerrado mientras las listas de espera en Cartagena van en aumento», justificó el presidente del colectivo, Leandro Sánchez, en un comunicado. Será a las seis y media de la tarde.

Los miembros de la plataforma entienden que el Servicio Murciano de Salud (SMS) sigue sin cumplir a rajatabla el mandato de la Asamblea Regional. Además, añadió, «tenemos que ver cómo día tras día la sanidad del Área II de Salud empeora por las listas de espera, la falta de camas y múltiples problemas que lo único que hacen es perjudicar al usuario».

Leandro Sánchez realizó un llamamiento a los habitantes de Cartagena y de los otros municipios que conforman el área de salud, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón, «porque no podemos olvidar que el cierre del Hospital del Rosell nos incumbe a todos y cada uno de nosotros, ya que se aprobó una ley que no ha servido para nada, pues no se ha hecho efectiva».

«Mientras las listas de espera van en aumento, el centro hospitalario continúa cerrado»

Instalación de la UCI

Las asociaciones integradas en ese colectivo insisten en que la Comunidad Autónoma debe cumplir con la ley aprobada hace ya casi dos años por la Asamblea Regional. Esta obliga a dotar al centro con todo lo necesario para que se convierta en el segundo hospital general del área de salud, independiente del Santa Lucía. Lo más urgente que habría que poner en marcha en el Rosell sería la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), «porque eso supondría la apertura de plantas de hospitalización y, a su vez, una mejora considerable de la atención de los pacientes», añadió.

La plataforma pretende celebrar estas concentraciones el último jueves de cada mes, hasta lograr que la Comunidad Autónoma «cumpla con su compromiso», insistió el portavoz del colectivo vecinal.

Una representación de esta plataforma mantendrá mañana una reunión con el consejero de Salud, Manuel Villegas, en la sede de ese departamento regional, en Murcia. En el encuentro, los vecinos prevén conocer los planes que la Comunidad Autónoma tiene para el Rosell. Aspiran a que este año, la Consejería de Salud continúe con la ampliación de los servicios hospitalarios.

«También le pediremos explicaciones por el nuevo retraso que ha sufrido la segunda fase del centro de salud de Barrio Peral. Queremos arrancarle una fecha para el comienzo de las obras», concluyó Leandro Sánchez.