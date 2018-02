Salud retomará las obras del centro médico de San Antón y reformará el de Barrio Peral Representantes vecinales y diputados y concejales del PSOE, frente al solar donde se construirá el centro de salud de San Antón. / A. Gil / AGM Los vecinos exigen que se acometan las inversiones sin más demora, debido a la necesidad de mejorar la atención primaria ANTONIO LÓPEZ Cartagena Miércoles, 21 febrero 2018, 01:37

Catorce años después de que los vecinos de San Antón, Nueva Cartagena, Urbanización Mediterráneo y Media Sala comenzaran a reivindicar la construcción de un nuevo centro de salud, el próximo lunes verán cómo esa infraestructura comienza a ser una realidad. Así lo anunció ayer a 'La Verdad' el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras la visita que realizó a la empresa Ilunion, del grupo ONCE, en Cabezo Beaza, donde, además, avanzó que su departamento estudia hacer reformas en el de Barrio Peral, con el fin de ganar nuevos espacio.

Una vez concluida la primera fase del centro médico de San Antón, que entró en funcionamiento en diciembre de 2016, estaba previsto comenzar con la segunda, pero diferentes problemas con los terrenos retrasaron la continuación de las obras. Casi quince meses después, tras elegir la empresa constructora y obtener todos los permisos del Ayuntamiento, «las máquinas empezarán a funcionar la semana que viene», insistió Villegas.

Precisamente, representantes de los vecinos de los cuatro barrios implicados se reunieron ayer con diputados regionales del PSOE y con el gerente del Área de Salud, José Sedes, quien les anunció el inminente comienzo de los trabajos. En ellos se invertirán 2,8 millones de euros.

La Consejería iniciará la segunda fase del centro sanantonero el lunes, con una inversión de 2,8 millones de euros

Las nuevas consultas y salas de enfermería funcionarán antes del verano de 2019

Consulta de medicina familiar

Las instalaciones se levantarán junto a las de Pediatría (primera fase), en un terreno de 3.840 metros cuadrados. Las dependencias tendrán: catorce consultas de medicina de familia, doce de enfermería, dos polivalentes, otras dos de odontología e higienista dental, salas de extracciones, de curas y de rehabilitación, así como una zona de atención a la mujer y dependencias administrativas. Los trabajos se alargarán durante catorce meses, por lo que las nuevas instalaciones podrían entrar en funcionamiento antes del verano del año que viene.

«No me lo creeré hasta que no vea los obreros en el solar. Llevamos catorce años aguardando este momento. Esperamos que por fin sea una realidad», explicó a este diario el presidente de los vecinos de San Antón, Asensio Albaladejo. Algo más optimista se mostró el de Urbanización Mediterráneo, Sebastián García, quien cree que «ha llegado el momento», porque «ya no lo pueden retrasar más». El de Nueva Cartagena, Antonio Molina, confía en que pronto podrán usar el nuevo centro y abandonar «el actual, pequeño y antiguo».

El portavoz parlamentario del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín López, criticó el «castigo permanente» al que somete el Gobierno autonómico a 25.000 cartageneros», al «retrasar injustificadamente» la construcción de la segunda fase del centro de salud de San Antón. Le replicó el portavoz del Grupo Municipal del PP, Francisco Espejo, quien pidió a López que «deje de mentir», porque las obras comenzarán el lunes, y culpó a la coalición formada por MC y PSOE durante dos años de «bloquear» el proyecto.

Ganar nuevos espacios

Sobre el centro de salud de Barrio Peral, la Comunidad estudia estos días las necesidades de espacio, para acondicionar las instalaciones e intentar ganar nuevas consultas y salas de espera. El gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, que acompañó a Villegas en su visita a Cartagena, anunció que este edificio se incluirá en el plan de infraestructuras que está elaborando su departamento.

«Vamos a ver qué necesidades tienen los vecinos de este barrio y cómo las podemos solucionar. Lo importante es que se trata de un centro que mantiene el número de cartillas estable», añadió.

Los vecinos llevan años exigiendo la ampliación, porque en el área del vestíbulo, los usuarios que esperan para coger una cita o hacer una consulta en administración tienen que compartir la reducida zona con los pacientes de rehabilitación. Lo mismo ocurre con el ala derecha, donde hace una década hicieron una reordenación de los espacios, pero lo único que consiguieron fue reducir las zonas de espera.