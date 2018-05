La romería de Los Belones

Comienzan a llegar jinetes que montan hermosos corceles, otros apuran un vaso de chocolate mientras miran dos murales de grandes dimensiones que alegran paredes del pueblo. Unas palabras del párroco José Marcos en la iglesia parroquial dedicada a San Isidro Labrador nos hablan de su vida al campo dedicada y de su testimonio cristiano. Antes de iniciar la procesión con su imagen hacía el Cabezo de la Fuente se canta el himno patronal. Compartimos camino y conversaciones con los últimos pregoneros de la fiesta y ex concejal algareño Juan José Martínez, comprobando que algunos extranjeros se suman al trayecto festero

El santo agricultor, portado a hombros, se detiene a la puerta de tres viviendas en las que se disponen tres altarcillos, agasajándose a los romeros con dulces y vinos, hasta rebujitos, que desde Andalucía se nos cuelan junto a los faralaes. En uno de estos hitos del camino echamos de menos los trovos de Juan Huertas, presentes siempre desde que comenzó la fiesta romera en 1987. Una foto del tío Juanico se muestra en el altarcillo, tomada justo hace un año cuando se despedía del patrón ya para siempre. «Parece no estar contento/ San Isidro Labrador/manda frío y manda viento, / y la lluvia, que es mejor/ la manda fuera de tiempo». No solo componía quintillas graciosas para que no faltara el agua en la Fuente Grande, era uno de los escasos conocedores de los cantes de la trilla.

Una vez llegada la comitiva a la Fuente comenzamos a divisar sombrajes que han preparado familias y grupos de amigos para pasar la jornada, filas de puestos comerciales y recreativos, entre los que nos llaman la atención una caseta de tiro ¡Cuánto tiempo! Una placa informa que aquel paraje fue acondicionado para celebrar la primera romería, fechada el 10 de mayo de 1987, siendo alcalde Antonio Vallejo Alberola. Relatan los vecinos que todo fue idea del doctor Juan Martínez, anterior médico que atendió a la comunidad local. La imagen patronal se acomoda en una hornacina de piedra para presidir la misa de campaña que se acompaña con cantos huertanos interpretados por la rondalla local, aunque echamos de menos algunas coplas del bello folclore del Campo de Cartagena.

El pueblo celebra hasta el día 20 sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador

Los Belones fue enclave agricultor y ganadero surgido en torno a las aguas de sus montes que afloran en las Fuentes Grande y Chica, las mismas que regaban las tierras de los hermanos José y Manuel Bellón, nacidos en España aunque de origen francés y cuyo apellido fue origen del topónimo actual: Los Belones. Aquellos comerciantes y banqueros de antaño, inversores en tierras, habían llegado a Cartagena en 1776. Pero ya queda poco de aquel pueblo labrador, quizá San Isidro, cuando la economía se ha ido orientando hacía el sector servicios, especialmente a la hostelería y en otro tiempo a la construcción. Algunos vecinos nos comentan que es el núcleo europeo con más alto número de bares y restaurantes en relación a su población. Una treintena para los 2.500 habitantes.

Celebración y naturaleza

Aprovechamos la radiante mañana de mayo para realizar una incursión senderista hasta alcanzar un abandonado camposanto, en mitad de la nada. Vamos guiados por la escritora y maestra del pueblo Ana María y su marido Pepe. Nos cuentan que un pastor, no hace mucho, halló la mano esquelética de un cuerpo que quedó allí abandonado cuando trasladaron todos los restos al actual cementerio. En uno de sus dedos prendía una sortija que el guardián de ganados hizo suya.

Bellos parajes que conforman el Parque de Calbranque, Monte de Cenizas y Peña del Águila, paraíso de los amantes de la naturaleza en el que nos cruzamos con caballistas, ciclistas y andarines.

En la programación que nos ofrece la comisión, que preside el omnipresente Celestino Conesa Garcerán, estupendo anfitrión y embajador de su pueblo, observamos muchas competiciones deportivas, como bolos cartageneros, tenis, pádel, baloncesto, ruta en bicicleta de montaña, tiro con carabina, pesca, minigolf y como en las fiestas de antes: un partido de fútbol de solteros contra casados. La tradición asoma por varios rincones, así no podía faltar en el pueblo natal de José Martínez 'El Taxista' la velada de trovos a cargo de la asociación José María Marín. Grandes verbenas se publican como la protagonizada por la afamada Orquesta La Mundial Show. Están de suerte los que gustan el arte de Talia pues, si bien el grupo de teatro local no han podido presentar obra este año, el grupo Ditirambo de Cartagena suplirá la falta ofreciendo una de las comedias más divertidas que podemos disfrutar: «Mi querido fontanero».

El buen humor está presente en el programa. Para el domingo 20 se anuncia, a las 20.30: «Del cerdo los andares. Gran barbacoa para 500 personas, el 501 no come y fin de fiesta».

Felicitamos a la comisión y asociación de vecinos La Ermita, como tradicionalmente se conoce a esta población, mirador de los dos mares. Sigue la marcha en Los Belones, un pueblo declarado en fiestas.