Las retenciones de mediodía por la falta de policías soliviantan a los conductores

«Con el cambio de turno no hay agentes disponibles a mediodía»

El concejal de Tráfico, Francisco Aznar, reconoce que a mediodía el servicio de vigilancia y regulación del tráfico por parte de las patrullas motorizadas tiene una laguna «que tengo que estudiar cómo soluciono». «Los agentes del turno de mañana entran a las seis y salen a las dos, los de la tarde entran a las dos y salen a las diez. En ese intervalo de las dos menos cuarto a las tres menos cuarto no tengo gente disponible para controlar la salida de los colegios y de los centros de trabajo. Le puedo poner un ejemplo. Hace unas semanas me pidieron agentes una serie de días para el colegio Hespérides y no pude satisfacer ese servicio», explicó Aznar. Hay un turno administrativo de policías que acaba a las tres de la tarde. En años anteriores, según fuentes del cuerpo, se utilizaba ese servicio para movilizar alguna patrulla y cubrir el hueco que hay entre turnos. «Ahora eso es inviable, son policías muy veteranos y no resultaría operativo», indicó Aznar. Por eso, tiene que buscar otras alternativas.