«Tendrán que reintegrar todo lo recibido, al menos en 2016»

Ni los 20 meses transcurridos desde el inicio de los pagos que se reclaman ni el fallecimiento de la joven discapacitada que percibía la pensión influyen en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que ayer confirmó que la familia de Myriam tendrá que devolver «todo lo recibido en 2016» y con casi toda probabilidad, también lo de 2017.

El exceso de renta de hace dos años fue de solo 598 euros (40.515,95 sobre el límite de 39.917 fijado) y se debió a que, en mayo, Asensio Pérez, padre de Myriam, recibió del Ministerio de Defensa 960 euros de la paga extra suspendida en 2012 a los funcionarios. Pérez reconoció el error de no comunicarlo pero en su alegación advierte que pensó que era un pago de 2012. Para el IMAS, es correcto computarlo en el último de esos años.

En el caso de 2017, según Pérez, no hay superación del umbral de renta. Pero según el IMAS, «hay que esperar un informe de la Agencia Tributaria». No obstante, para no tener que devolver nada indica que «los ingresos familiares deben ser inferiores al límite legalmente establecido en 5.165 euros, o sea el importe anual de la pensión no contribuitiva». Al menos, el recurso ha paralizado el plazo de pago, que expiraba el miércoles 10 de enero.