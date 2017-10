Rechazo en Torreciega a que los residuos del Hondón sean confinados cerca del barrio Romero y el vocal de su asociación, Pedro Gálvez, pasean por El Hondón, en 2016. / José María Rodríguez / AGM La asociación vecinal critica la idea de la UPCT: «Sería sacar la porquería de un sitio y llevarla a otro, en lugar de almacenarla en un vertedero» EDUARDO RIBELLES Cartagena Miércoles, 11 octubre 2017, 09:42

La propuesta técnica presentada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) de almacenar los residuos contaminantes que dejó Potasas y Derivados en El Hondón en el sector norte más cercano a Torreciega no ha gustado nada a los representantes vecinales del barrio. «Equivale a sacar la porquería de un sitio donde molesta para llevarla a otro», apuntó ayer el presidente de la Asociación de Vecinos, Teodosio Martínez.

La propuesta que el profesor de la UPCT Ángel Faz presentó anteayer por encargo del Ayuntamiento implica la concentración de las piritas de hierro de todo el sector de El Hondón encapsuladas con aislante por arriba y por abajo en 23.000 metros cuadrados junto a Española del Zinc.

Los fosfoyesos que emiten una radiación que no se considera perniciosa para la salud ocuparían una superficie anexa de 225.000 metros cuadrados, también en esa vertiente norte, soterrados bajo una capa impermeabilizada. Pero ni siquiera esas medidas de seguridad convencen a Romero. «La soluciones mandarlo todo a un vertedero para depositarlo allí o quemarlo en un horno especial para convertirlo en tierra inerte que ya no contamina», apuntó Teodosio Romero. «Claro que eso vale mucho dinero y no parece que nadie quiera gastárselo», añadió. La propuesta de Faz costaría la mitad que la de crear un vertedero para confinar los residuos fuera de El Hondón, según el profesor de la UPCT.

Romero subrayó que sabe perfectamente de lo que habla porque fue transportista para la empresa del Grupo Ercros. «Además, nadie nos ha dicho nada y ya están haciendo planes para una zona que está cerca del barrio», añadió. «Bastante tenemos con los suelos contaminados de Española del Zinc», apuntó.