El Puerto baraja llevarse de Cabo de Palos el puesto de control de faros Dos fareros, en la linterna de Cabo de Palos, con La Manga en segundo término. / Antonio Gil / AGM Sevilla defiende la opción de reagrupar en Santa Lucía los servicios de control de navegación y de seguridad en el mar GREGORIO MÁRMOL Cartagena Viernes, 28 julio 2017, 02:49

Cuando todavía no ha escampado la polémica por el futuro del faro de Cabo de Palos, tras descartar por ahora convertirlo en un hotel, el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, se mostró ayer partidario de trasladar a Cartagena los servicios que acoge en su interior. En concreto, la sala de control de todas las señales marítimas que funcionan entre El Estacio, en La Manga, y Águilas, así como las viviendas de los fareros. Con la torre vacía, habría menos impedimentos para darle uso cultural o turístico en el futuro.

A preguntas de 'La Verdad', Sevilla aseguró que ahora que todos los sistemas de seguridad para la navegación son altamente tecnológicos y pueden ser dirigidos a distancia no es necesario mantener el puesto de control en Cabo de Palos. Lo ideal, añadió, es tenerlo en la Dársena de Talleres de Santa Lucía junto con los del resto de servicios de seguridad: Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Cruz Roja.

«No es necesario que los fareros vivan en el faro. De hecho, en el de Águilas no vive nadie, se controla desde Cabo de Palos. Estando todos los servicios juntos, en el caso de que haya un fallo en una señal, es más fácil que Salvamento Marítimo lo pueda comunicar a los navegantes», dijo, como ejemplo de las ventajas del traslado.

El presidente apela a la separación de tareas para no avisar a García de la oferta del hotel

No obstante, el presidente del Puerto reconoció que no es un asunto a decidir de inmediato, teniendo en cuenta que afecta a varios trabajadores. Cualquier resolución deberá consensuarla con los técnicos de señales marítimas, a quienes reconoció el derecho a vivir en una casa de la Autoridad Portuaria, así como con el comité de empresa.

Sevilla defiende el «uso turístico diferencial» del faro porque permitiría disfrutar de sus instalaciones a un mayor número de personas y, a la vez, abrir una nueva vía de ingresos para el mantenimiento de instalaciones.

Que el edificio esté ocupado y habitado ha impedido a la Autoridad Portuaria considerar la propuesta que el pasado 31 de marzo realizó la mercantil Faros del Levante SL para convertirlo en un hotel. Esa iniciativa empresarial coincidió en el tiempo con la proposición no de ley registrada en el Congreso, el 14 de marzo, por el diputado del PP Teodoro García con la finalidad de conseguir el apoyo del Gobierno a la conversión del faro en un museo que también pudiera tener un alojamiento con encanto. Fue aprobada por la Comisión de Fomento el pasado 28 de junio.

Lo llamativo es que, durante la tramitación parlamentaria de esa iniciativa, la Autoridad Portuaria de Cartagena no informó ni al diputado ni a la opinión pública de que ya tenía sobre la mesa una petición para explotar ese negocio. Lo hizo el martes pasado, cuatro meses más tarde, y a preguntas de este diario.

«García no tiene nada que ver»

El presidente del Puerto insistió ayer en que no conocía ni un solo detalle de la oferta de Faros del Sureste SL ni a sus accionistas, descartó que por cortesía tuviera que avisar a Teodoro García -de su mismo partido- pese a ser relevante para su iniciativa y defendió la separación de responsabilidades de ambos.

«Él no tiene nada que ver con el expediente portuario. Mi relación es con el Gobierno, no con los diputados. García no conoce el expediente; ni lo maneja ni interviene ni tiene nada que decir», dijo Sevilla, quien, aun así, defendió la labor que realiza el parlamentario ciezano en defensa de los intereses de los murcianos. Recordó que la propuesta de García estaba basada en un plan del ente público Puertos del Estado para dar uso hotelero a faros de toda España. El diputado declaró no saber nada de lo que ocurría en el Puerto mientras él defendía su iniciativa en Madrid.

Como evidencia de «absoluta normalidad» en este proceso que ha generado suspicacias, Sevilla destacó que el proyecto básico de la sociedad Faros del Sureste SL fue rechazado en la primera criba por imposibilidad técnica, ya que la torre de Cabo de Palos está ocupada como centro de trabajo y viviendas de empleados. Y como la alcaldesa de Cartagena y consejera de la Autoridad Portuaria, Ana Belén Castejón, mostró ayer sus dudas porque este asunto no ha pasado por el consejo de administración del organismo, Sevilla aclaró: «No es necesario llevarlo, puesto que no hay nada que aprobar o rechazar, una vez descartada su inviabilidad técnica».

Rechazada el 17 de julio

El organismo portuario dio salida el pasado 17 de julio a la contestación negativa a la propuesta de Faros del Levante SL, aunque uno de los dos administradores de esta sociedad, Aurelio Solana Ayala, aseguró el martes no tener constancia de ello.

Según el propio Solana, el proyecto básico del hotel fue realizado por el arquitecto Rogelio Martín y por el abogado Andrés Ayala como experto en contratos con la administración. Ayala fue diputado nacional del PP hasta mayo de 2016 y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Fomento del Congreso. Ahora es uno de los tres miembros de la Oficina del Cargo Popular, creada por su partido para reforzar los controles internos contra la corrupción.

La alcaldesa de Cartagena insistió ayer en que el Ayuntamiento mantiene su apoyo a quienes se oponen al hotel, que calificó con ironía como una «idea feliz». En Cabo de Palos muchos vecinos y veraneantes celebraron la decisión del Puerto de dejar el faro tal y como está.