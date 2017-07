El Puerto aplaza el hotel en el faro de Cabo de Palos tras rechazar la primera oferta Varias personas visitan la explanada del faro de Cabo de Palos, donde hay vistas panorámicas de la costa. / Antonio Gil / AGM La oposición exige al organismo portuario y al PP que aclaren qué relación tienen con la sociedad que presentó el proyecto GREGORIO MÁRMOL Cartagena Jueves, 27 julio 2017, 02:46

No habrá hotel en el faro de Cabo de Palos, de momento. Por lo menos mientras la Autoridad Portuaria de Cartagena siga considerando que el edificio no está disponible. O lo que es lo mismo, mantiene en aquella privilegiada posición de la costa la sala de control de todas las señales marítimas que garantizan la navegación segura desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas, así como las viviendas de los cuatro fareros que se encargan de atenderlas todos los días del año.

Una portavoz del organismo portuario señaló ayer a 'La Verdad' que el rechazo a la solicitud presentada hace unas semanas por la sociedad Faros del Levante SL, para convertir en hotel la base de la torre, cierra por ahora esa posibilidad. Todo ello, a pesar de que el pasado 28 de junio la comisión de Fomento del Congreso aprobó una propuesta del diputado ciezano del PP Teodoro García para instar al Gobierno a transformar el faro de Cabo de Palos en el tercero de España con alojamientos turísticos, después de los de la Isla Pancha, en Lugo, y el de Punta Cumplida, en la isla canaria de La Palma.

Aunque la misma fuente no precisó nada más al respecto, parece difícil que la Autoridad Portuaria pueda aceptar propuestas similares mientras el faro siga siendo un centro de trabajo. Las razones por las que denegó la petición a Faros del Levante SL no fueron ni técnicas ni legales, sino «porque no hay disponibilidad del edificio», precisaron fuentes del organismo. A preguntas de 'La Verdad', por segundo día consecutivo, el Puerto no aclaró la fecha exacta de presentación de la propuesta ni cuándo la contestó negativamente.

LAS FRASES María González. PSOE «Es muy sospechoso que la propuesta empresarial coincida con la moción del PP en el Congreso» Javier Sánchez Serna. Podemos «Son los grupos privados que se van a lucrar con la operación los que han instado a Teodoro García» José Luis Martínez. Ciudadanos «Hemos pecado de cierta ingenuidad. Ahora sabemos que el PP no iba con buenas intenciones»

La primera de ellas es esencial para conocer si la oferta fue anterior al registro en el Congreso de la proposición no de ley de Teodoro García para que la comisión de Fomento diera un empujón a su idea para la torre, enmarcada en el proyecto Faros de España que impulsa el ente público Puertos del Estado (del que dependen las 28 autoridades portuarias). Dicha iniciativa parlamentaria fue presentada en Madrid el 18 de abril. En el Registro Mercantil consta que Faros del Levante SL fue creada antes, el 20 de marzo, y desde el 22 de mayo ejercen como administradores solidarios Aurelio Solana Ayala y Fernando Alberto Díez Ripollés.

Teodoro García defiende la originalidad de su idea, así como que desconocía que en plena tramitación en Madrid había sido presentada una solicitud en Cartagena. Coincidió en ello con Solana, quien aseguró haber visto una sola vez en su vida al diputado del PP, hace dos años, y carecer de relación con él. Además, explicó que su propuesta está inspirada en los planes de fomento del turismo de Puertos del Estado, pues trabajó para dicha entidad.

Faros del Levante SL contrató el proyecto técnico al arquitecto Rogelio Martín y el legal, al bufete del abogado Andrés Ayala, que fue diputado nacional del PP hasta mayo de 2016 y ejerció la portavocía de su partido en la comisión de Fomento. Ayala sigue teniendo cargos nacionales en el PP y es consejero de Adif.

Enfado en Ciudadanos

Aunque la proposición no de ley que Teodoro García sacó adelante en la comisión de Fomento del Congreso no tiene más recorrido que instar al Gobierno a que la tenga en cuenta, los diputados de Ciudadanos, que la apoyaron, mostraron ayer su desencanto tras las nuevas revelaciones. «Quizás pecamos de buenismo y cierta ingenuidad, porque el planteamiento estaba hecho con buena intención: como el de farero es un oficio en extinción, prepararnos para hacer del faro un centro de interpretación o un museo de la costa, pero nunca un hotel», aseguró ayer el diputado nacional de Cs José Luis Martínez. «Ahora nos damos cuenta de que el PP quizás no ha ido con tan buena intención y aunque la propuesta de Teodoro García no tiene rango de ley quizás tengamos que ir contra ella, si es necesario. No vamos a consentir que se ponga un hotel», zanjó.

Martínez recordó que el grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Cartagena apoyó el martes en el Pleno la moción del PSOE para que el edificio albergue un centro de interpretación de la reserva marina de Cabo de Palos y las islas Hormigas. También votó a favor de otra presentada por MC para reclamar al Gobierno que finalice el expediente para declararlo bien de interés cultural (BIC).

El diputado nacional de Podemos Javier Sánchez Serna votó en contra de la iniciativa del PP en aquella comisión. Ayer reiteró la necesidad de que el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Sevilla, comparezca en el Congreso para dar explicaciones de todo lo que envuelve este polémico asunto del faro. En su opinión, «la operación para reconvertirlo en una propiedad privada» ya ha comenzado y señaló como responsable de ello a Teodoro García, por su iniciativa parlamentaria.

Sospechas del PSOE

La diputada del PSOE-RM en el Congreso María González Veracruz también avanzó que presentará una batería de iniciativas para «esclarecer el interés del PP en privatizar» el faro y su relación con la empresa creada por Solana y Díez para gestionarlo. «Es muy sospechoso», dijo, que la propuesta de una empresa privada coincida con la moción que defendió el PP sin apoyo del PSOE.

«Los socialistas vamos a investigar a fondo y averiguar qué hay detrás de este interés. Además vamos a defender que un emblema de todos como el faro siga siendo de todos y continúe dedicado al control marítimo, por lo que vamos a impedir su privatización». González lamentó que el PP siga apostando «por un modelo fallido, el de la especulación».

Ferrol y Tenerife autorizan los primeros alojamientos en torres La autorización de la autoridad portuaria competente, por medio de su consejo de administración, es requisito indispensable para que Puertos del Estado eleve al Consejo de Ministros la propuesta para convertir en hotel un faro. Así ocurrió en los dos únicos casos que se han dado hasta ahora, en Galicia y Canarias. El pasado 8 de abril inauguró el hotelito del faro de Isla Pancha, en el municipio lucense de Ribadeo y perteneciente a la Autoridad Portuaria de Ferrol. Desde que lo autorizó el Gobierno hasta su apertura pasaron 23 meses, dedicados a convertir unas instalaciones con más de 150 años de historia en un alojamiento con dos apartamentos de 40 metros cuadrados y capacidad para cuatro personas cada uno. Las tarifas oscilan entre los 200 euros por día de la temporada baja y los 400 de la alta. El faro llevaba 30 años en desuso. El que sí está en funcionamiento es el de Punta Cumplida, al norte de la isla de La Palma. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó el 15 de marzo una concesión por 35 años a una sociedad que pretende convertir las casas de los fareros en tres estancias. En ambos casos, las empresas concesionarias están limitadas a ocupar y reformar por dentro los edificios existentes, sin variar sus volúmenes.