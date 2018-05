«Una prórroga parcial de la Asamblea nos valdría para acabar la nueva residencia»

La UPCT ultima la convocatoria de un concurso público para construir la nueva sede de la Escuela de Arquitectura, en el Paseo de Alfonso XIII.

- Arquitectos de toda España presentaron diseños y, al final, el jurado eligió a primeros de abril el de Emilio Tuñón, premio de Arquitectura Española 2017.

-El proceso para construir la Escuela de Arquitectura está llevado su tiempo, pero es una satisfacción que se hayan presentado arquitectos de primera categoría en España y el extranjero. El ganador es una persona de reconocidísimo prestigio. Ahora estamos en la fase de alegaciones y enseguida lanzaremos la fase de concurso para las empresas interesadas en realizar las obras.

- La Asamblea Regional, que compró la residencia Alberto Colao en 2006 para ampliar sus instalaciones, les ha pedido entregarles cuanto antes el edificio. Ustedes deben remodelar aún el antiguo edificio administrativo municipal, para mudarse a él.

- La prórroga actual acaba el 31 de diciembre de 2019 y pedimos otra. La Asamblea respondió que no hay consenso entre los grupos políticos y es normal que la presidenta quiera que haya unanimidad. Yo lo veo bien. He hablado con ella y la he tranquilizado en el sentido de que nosotros queremos lanzar un concurso público, antes de verano, para remodelar el edificio de la nueva residencia. Para acabarla necesitamos dos o tres años. Yo creo que una prórroga parcial de la Asamblea podría valernos.