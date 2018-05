La proliferación de pisos turísticos enfada a los hoteleros, que exigen más inspecciones Dos jóvenes bajan por la calle Lagueneta y al fondo, cubierto con una malla verde, el 'hostel', cuyas obras están próximas a su finalización. / Pablo Sánchez / AGM La Comunidad inicia una campaña para sacar a la luz alojamientos sin licencia, pese a la falta de regulación ANTONIO LÓPEZ Cartagena Domingo, 13 mayo 2018, 10:11

«Habitación privada en un piso encantador en el centro de Cartagena, con balcón y con magníficas vistas. Todos los servicios a pie de calle. Piso totalmente reformado con todas las comodidades. Sábanas, toallas y artículos de aseo disponibles. Precio: 23 euros la noche». Anuncios de pisos turísticos como ese proliferan de manera «descontrolada» ya por numerosos portales webs, cada vez en mayor número. Lo que para los hoteleros del municipio, hace tan solo un año, era un problema incipiente ya se ha convertido en uno de los grandes enemigos al que hacer frente de manera urgente. La nula regulación de estas viviendas y su situación jurídica, aún en el limbo en la Región de Murcia, les ha puesto en pie de guerra. En ello ven una forma de frenar la fuga de clientela que sufren desde hace meses.

Los empresarios de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca (Agrup- Hotel) han emprendido una cruzada contra lo que consideran una práctica «fuera de toda legalidad», que perjudica ya «sobremanera» no solo al sector sino también «al turismo de la ciudad», dijo el presidente de este colectivo, Juan Carlos García.

Denuncian la competencia «desleal» del alquiler turístico al no estar sometido a una regulación concreta, y critican que no se persiga lo suficiente el presunto incumplimiento generalizado de pago de impuestos que existe entre los propietarios de estos pisos. Sobre todo, culpan al Ayuntamiento de no realizar inspecciones para comprobar quienes de los muchos inmuebles llamados turísticos tiene algún tipo de licencia de actividad.

Los empresarios de hoteles denuncian la fuga de clientes en favor de un negocio que no paga impuestos. Hay establecimientos en el casco antiguo y el Ensanche, sobre todo, pero también en San Ginés y la Concepción

Establecimientos de estas características en la ciudad los hay en el centro y en el Ensanche, sobre todo, con precios que oscilan entre 20 y 50 euros la noche. Pero también hay ofertas por un coste aún más reducido en el barrio de San Ginés. En este caso ofrecen un piso con dos habitaciones por diez euros por persona y noche. El reclamo, además del importe, es que está a unos 10 minutos del centro y cerca de supermercados, farmacias, tiendas y locales de copas. También los hay en el Sector Estación. Por 36 euros ofertan una suite, pensada para parejas en pleno centro de Cartagena. También existe oferta en el Barrio de la Concepción, «un barrio tranquilo con vistas a la montaña y cerca del puerto», dice la propuesta. En este caso es una casa para seis huéspedes, por 20 euros la noche cada uno.

Problemas de seguridad

Los hoteleros denuncian que existen entramados empresariales que regentan hasta una decena de pisos o apartamentos sin estar dados de alta en ningún régimen laboral, algo que para ellos «sobrepasa todos los límites». Alertan, además, de que esta práctica puede acarrear problemas de seguridad, ya que los hoteles debe identificar a cada cliente para quedar registrado, algo que estos establecimientos «alegales» eluden. «Esto podría conllevar problemas muy serios, porque de esa forma escapan al control de la policía los turistas y visitantes que llegan a la ciudad», avisó García.

Conocer el número de pisos o habitaciones ofertadas en la ciudad es complicado, «porque muchos solo alquilan durante una temporada determinada y después desaparecen de las plataformas. Pero lo cierto y verdad es que cada vez son más. Lo peor de todo es que no tienen ningún tipo de licencia, ni ofrecen protección para el cliente ni para los vecinos, que en muchos casos soportan situaciones escandalosas», añadió Juan Carlos García.

Ordenación regional

En la Región de Murcia, la normativa para regularizar los llamados pisos turísticos es el Decreto 75/2005, de 24 de junio, pero no está adaptada a las necesidades de estas viviendas. Por ello, la Comunidad Autónoma trabaja en un Proyecto de Decreto de Viviendas de Uso Turístico que de forma independiente de los apartamentos regulará esta actividad dándole naturaleza propia. Este proyecto está en fase de audiencia pública, según informó la Consejería de Turismo y Cultura. El año pasado, este departamento puso en marcha una campaña de inspección, para sacar a la luz los alojamientos que operan sin autorización. También trabajan con plataformas de comercialización, para que solo vendan las viviendas registradas en la base de datos que hay inscritas en el registro oficial de la Comunidad Autónoma.

Según los hoteleros, la intención de la Administración regional es buena, pero lleva ya tres borradores de un decreto que debería estar aprobado hace años. Murcia es de las pocas Comunidades Autónomas que aún no ha regulado este sector.

Por ejemplo, en Cataluña aplican el cobro de la tasa turística a los viajeros que se alojan en viviendas de alquiler. En la de Madrid no permite que el alquiler se haga por habitaciones y obliga a que la casa tenga wifi. Y en Andalucía se exige tener calefacción en invierno y refrigeración en verano, así como hojas de reclamaciones, entre otros requisitos.

«Pueden meter quince personas en un piso, no tienen limitaciones en este sentido. Nosotros pagamos impuestos y tasas municipales de locales comerciales que ellos no abonan», explicó el presidente de la agrupación hotelera.

El único control que ha establecido el Estado es a través de los portales que publicitan estas ofertas. A partir del mes de julio, Airbnb, Wimdu, HomeAway y Niumba, entre otros, tendrán que reportar ciertos datos fiscales a Hacienda sobre su negocio en España. Según recoge en el nuevo modelo de regulación, deberán informar a la Agencia Tributaria antes del mes de octubre sobre los alquileres que se lleven a cabo en sus webs entre julio y septiembre.

Igualdad de condiciones

Los hosteleros, en cualquier caso, no quieren llevar su postura al extremo. «Se trata de competir en igualdad de condiciones. Si alguien necesita alquilar su vivienda porque quiere aumentar sus ingresos, vale, pero dentro de unas condiciones de igualdad. Hablamos de una licencia a nombre de una persona, no más. Un propietario puede tener una licencia de uso turístico, si tiene más ya estamos hablando de una empresa», aclaró García.