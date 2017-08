Los hay de todo tipo: unos más simpáticos y comprensivos y otros que, sin decir nada, consiguen echarse unas monedas al bolsillo. ¿Y si no les das propina y luego te dañan el coche? Ante la duda, los conductores optan por la vía rápida y les dan unos céntimos, pese a que se sienten «incómodos, presionados y con miedo» ante la presencia de los aparcacoches ilegales, más conocidos como los gorrillas. En su mayoría son indigentes y se sienten como pez en el agua en las zonas de aparcamiento gratuito, su territorio, que vigilan durante las horas de más tránsito.

El 'trabajo' de estas personas consiste en guiar a los conductores hasta una plaza libre. Luego, piden una recompensa a cambio. Los gorrillas frecuentan los centros médicos y hospitales; descampados, explanadas y, en esta época, las playas. Tampoco olvidan los mercadillos semanales, como el del centro comercial Cenit, y los solares del Monte Sacro, la Casa del Mar, la explanada del restaurante de los Techos Bajos, el entorno del estadio Cartagonova y hasta una docena de puntos de Cartagena.

Son las doce y media del mediodía y una pareja acaba de bajar las maletas del coche: el tren hacia Barcelona sale en menos de media hora y, antes de cruzar la puerta de la estación de Víctor Beltrí, un hombre les sale al paso. «Primo, ¿tienes cincuenta céntimos para una botella de agua?». Recibe una propina y regresa a la zona de aparcamiento. «Incomodan, acosan y en algunas ocasiones se vuelven agresivos», cuentan los pasajeros y viandantes del Sector Estación.

ASÍ LO VEN Alejandro Estupiñán. Taxista «Se echan encima de las personas mayores para pedirles dinero, y desde luego eso no es de agrado» Cristian Jiménez. Dependiente «Es bastante molesto. Paso varias veces al día por la Avenida de América y estas personas han provocado muchos altercados» Luis Salazar. Obrero «Son un poquito pesados. Tengo mi coche aparcado junto a la estación de tren y me tocará darles unos euros» Francisco Robles. Pescador «Se ponen muy pesados y no te dejan hasta que les das algo. No estoy en contra de ellos, pero a veces hasta te agobian. Hace falta más seguridad»

Nadie que pase por allí se escapa de la presencia de estas personas, que siempre van en pareja pero, en cambio, cuando avistan a un posible 'cliente', se separan para intentar atraerlo, incumpliendo la ordenanza sobre prevención y erradicación de la mendicidad, que prohíbe cobrar por el uso de las zonas de aparcamiento sin tener licencia, como sí cumplen los parking subterráneos y la ORA.

Bien lo sabe Enrique López, que trabaja en una empresa de limpieza y pasa «habitualmente» por la estación de tren, en la Plaza de México. «Deberían controlarlos y hacer algo al respecto. Ten en cuenta que no es una buena imagen para la ciudad. Son muchos los turistas que llegan en tren, y es lo primero que se encuentran. Sí es cierto que no todos son iguales, pero hay algunos que son verdaderamente molestos. Acosan a la gente y no te dejan hasta que les das algo, y van detrás de ti», asegura. A la misma vez que López habla, un gorrilla sale de los aseos de la estación de tren: acaba de rellenar una botella de agua y de refrescarse la cabeza, para sobrellevar el calor.

Esta situación la conoce también Alejandro Estupiñán, un joven taxista que es testigo de cómo estas personas «se pelean, arman líos y suelen increpar a nuestros clientes, porque los acosan y dan bastantes problemas», lamenta. Los agentes de la Policía Local «han tenido que venir varias veces», según Estupiñán, «y la verdad es que esa presencia surge efecto, porque les piden la documentación y se marchan, aunque vuelven más tarde».

¿Cómo se pueden evitar estas situaciones? Los vecinos del Sector Estación lo tienen claro: «Esto pasa en todas las ciudades y es de difícil solución, como lo es erradicar las concentraciones de jóvenes que hacen botelleo». Para Nadia del Valle, no es así. «Vengo de Barcelona y allí no se ven gorrillas. La verdad es que dan un poco de miedo, porque parece que te están vigilando. Te sientes un poco coaccionada, como que si no les das algo, cuando vuelvas, te van a estropear el coche». También piensa igual el andaluz Sergio Ribas, que acaba de aparcar su turismo en la explanada de la Casa del Mar, junto al Paseo Alfonso XII. «Se ponen un poco pesados, es cierto, pero de momento ninguno me ha dado problemas ni se ha alterado. El otro día se me acercó uno, pasé de él totalmente y no me dijo nada. No vería normal que se pusieran chulos», señala este mecánico naval, mientras observa, a escasos metros, a una de estas personas.

Una vez superado el ecuador del verano, los bañistas de Cala Cortina ya asimilan que los gorrillas, muy a su pesar, «no se van a ir». Aurora y Lali Martínez vienen a «quitarse el calor de encima» y acaban de dar una moneda al aparcacoches. «Te acosan, acabo de aparcar y el hombre ya estaba esperándome. ¿Qué hago, me la juego? Hay que darles algo, no vaya a ser que cuando volvamos nos encontremos algún arañazo o un limpiaparabrisas roto. Vas a la playa, y te los encuentras; vas a trabajar al hospital del Rosell, y allí los tienes. Eso no puede ser», critican.

«Observado y presionado»

Aunque a veces Vicente Larios se siente «observado y presionado», no ha tenido ningún problema cuando, en un momento determinado, no llevaba «dinero suelto encima», tal vez «haya tenido suerte», sostiene este bañista, quien añade: «Que pidan me da igual, yo no suelo darles y hasta ahora no le ha pasado nada a mi coche. Pero agobian mucho». Repartidos a lo largo de la explanada de tierra, frente al Hospital Santa Lucía, junto al cementerio, cuatro gorrillas no pierden ojo.

Visten pantalón corto, no se separan de la botella de agua y algunos incluso llevan un chaleco reflectante. Los días son productivos y aprovechan que esa zona es la única libre y más próxima a la puerta principal de Urgencias del centro sanitario. Mientras que Antonio Escudero pide «respeto» y «comprensión porque son personas necesitadas», la dependienta Laura Bernal asegura que «la calle es pública» y no cree que «esto se vaya a solucionar», dice. Y añade: «Están por toda la ciudad, sobre todo en el puerto. No me han pedido dinero, pero es que te pueden hacer cualquier cosa».