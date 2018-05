La primavera de los gorrillas Diálogo entre 'gorrillas' y conductores, en la explanada de la Casa del Mar, hace unos días. / Pablo Sánchez / AGM Los aparcacoches ilegales aumentan y llegan a nuevas zonas de la ciudad. El concejal de Seguridad alega que en muchos casos son personas con problemas que necesitan atención social, por lo que multarles «es ineficaz» EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 7 mayo 2018, 09:27

El aparcamiento asistido por personas que no presionan a sus 'clientes' y que se limitan a actuar en la fachada marítima, en los solares del Monte Sacro y en la explanada de Cenit, entre otros lugares céntricos, está dejando paso esta primavera a la aparición de una nueva generación de gorrillas con menos miramientos. Tienen su campo de operaciones en esas y en otras zonas del Ensanche y en el Sector Estación. «¡Mira la que está liando!», se queja Antonio, en la Casa del Mar, ante la actuación de una pedigüeña recién llegada. «¡Chacha, que aparcar ahí está prohibido!», grita Antonio. Él y otros veteranos colegas dicen ser los primeros afectados por la nueva ola. Y la Policía Local pone sanciones en casos extremos. Los últimos datos del Ayuntamiento sobre mendicidad dan cuenta de 58 informes dirigidos a Servicios Sociales y de 28 decomisos de pequeñas cantidades de dinero, en 2017. En los primeros cuatro meses de 2018, la cantidad es proporcionalmente menor, con 4 decomisos y 11 informes, según el concejal de Seguridad, Francisco Aznar. Buena parte son debidos a los 'gorrillas'. Lejos quedan los intentos de combatir el problema con multas, en 2012 y 2013.

Todo estriba en la interpretación de la Ordenanza sobre Prevención y Erradicación de la Mendicidad. En su artículo 4, apartado c, califica como mendicidad «la prestación de servicios no requeridos sin autorización ni licencia, tales como (...) el aparcamiento y la vigilancia de coches». En ese cuarto epígrafe se establece como ingrediente sustancial, aunque no único, la «coacción, de palabra y de obra, la violencia y la intimidación». Quienes dan ese perfil se exponen a ser puestos en manos de Servicios Sociales, como primer opción, a entregar lo obtenido con su actividad y, en los casos más graves, a pagar multas de entre 30 y 300 euros.

30 a 300 euros es el abanico de multas a la mendicidad reiterada, en función de su gravedad y en virtud de la intimidación, la violencia y la coacción ejercidas. fueron las intervenciones de dinero, en 2017, a personas que ejercían la mendicidad No consta que hubiera multas graves. Hubo 58 notificaciones a Servicios Sociales. son las retiradas de dinero llevadas a cabo este año Once personas han sido puestas a disposición de Servicios Sociales por mendicidad, en el primer cuatrimestre.

«Pero yo no me meto con nadie. Cuando llega un coche, doy los buenos días, ayudo con el aparcamiento y me retiro. Si me quieren dar algo, lo agradezco y a otra cosa», explica José Antonio, que lleva 16 años en lo mismo y que ha hecho de la treintena de plazas gratuitas de aparcamiento en el acceso al Club Náutico de Santa Lucía y Salvamento Marítimo su exiguo medio de vida. Se dedicó trabajar en el campo hasta que, según dice, «empezaron a pagar muy poco, por competencia con los extranjeros, y a cogerme cada vez menos». Por eso acabó donde está ahora.

Decomisos selectivos

«¡Un momento! Ante cualquier denuncia o si detecta conductas incorrectas, la Policía Local actúa e informa a Servicios Sociales», advierte Francisco Aznar. El problema, indican otras fuentes municipales, no solo es de laxitud en la aplicación de la norma. Además, los agentes deben asegurarse, hasta cierto punto, de que decomisan dinero producto de la actividad irregular.

José Antonio, en su área, y Antonio, su hijo Diego y su cuñada Luisa, en la suya, saben cómo pasar desapercibidos, no generar quejas y no agobiar al que no pague. «Son amables y procuro darles algo», explica Manuel, tras dejar el vehículo en la Casa del Mar, junto a dos amigos.

Por eso, estos 'gorrillas' se quejan de la llegada de competidores menos educados. «De los que vienen por aquí, una es una toxicómana y hay otros que parecen extranjeros», comenta Antonio, quien confiesa que es de Los Mateos y que se dedica a ser 'gorrilla' «porque no hay otra cosa que nos dé de comer de seguido». Lo dice instantes antes de que aparezca una mujer muy delgada y guíe el coche de una limpiadora hacia un lugar en el que hay una línea amarilla. «¿Lo ve? Le ha dicho que aparcara enfrente de la puerta de ese edificio oficial. Eso puede dar problemas. Y si protesta, porque no le dan dinero, podemos tener a la Policía aquí en cinco minutos», advierte Antonio. «¡A mí no te acerques!», dice ella, arisca. Este tipo de choques verbales son cada vez más habituales pero no han acabado en nada más, todavía.

«¡Ahí no puedes dejarlo!»

«Aquí viene menos, pero he visto más gente que hace lo mismo. Indican a la gente que aparque en cualquier sitio. Yo me acerco a los conductores y les advierto: '¡Ahí no puedes dejarlo!'», dice José Antonio.

Algo parecido les sucede a Juan Luis Domínguez y Juan Navarro en la explanada del Cenit. Ambos trabajaban en el campo. El primero sigue en ello a temporadas y ayuda, de vez en cuando, a parientes con puestos en mercadillos por toda la comarca. Pero siempre vuelve al Cenit, donde lleva 25 años como aparcacoches, junto a Navarro, que anda con una muleta. Solo se ocupan, desde la llegada de la ORA, de la parte del aparcamiento que sigue siendo gratuito. «Nos quedamos en nuestro lado y no molestamos al vigilante de la 'zona azul'», apunta Navarro. «El que da mas problemas es uno que le da a la botella y que ha venido alguna vez borracho. Ese nos puede fastidiar el negocio», apunta. Juan Aledo, un vendedor de la ONCE que desarrolla su actividad un poco más arriba, junto al aparcamiento que hay al lado del Parque de Seguridad Vial asiente. «Yo a ese que bebe de más le he visto. No es agresivo, pero molesta de vez en cuando», comenta.

Un taxista que frecuenta la parada de taxis que hay junto al Centro Comercial Cenit admite que entre los 'gorrillas' más veteranos nunca ha visto disputas. «Se distribuyen las plazas y ya está», comenta.

Carlos III y el Sector Estación

«Es así. Si no fuera por algunos 'descontrolaos', no tendríamos el más mínimo problema. Los policías nos conocen y saben que no molestamos, ni nos metemos en la zona de ORA», explica Juan Luis. Todo lo contrario que otras personas que han comenzado a actuar en zonas como la calle Carlos III, junto al Mercadona. No son tan constantes como 'gorrillas', ya que también piden limosna a quien entra y sale del negocio. El hecho de que toda la calle sea de 'zona azul' no arredra a estos individuos. También en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Idiomas hay ahora, de vez en cuando, presencia de aparcacoches improvisados que antes no aparecían por allí. Y al menos uno de los que están apostados frente a la estación del ferrocarril, junto a a la Plaza de México, ya le ha dado un susto a algún automovilista.

Sin embargo, para Francisco Aznar la presión de este problema «está muy lejos de ser la que hay en Murcia o en Alicante». «Además, hay un importante número de personas que se dedican a esto cuya situación sociosanitariahace ineficaz empeñarse en utilizar las sanciones como medio para combatirlo. La solución, por ahora, está más en la atención de Servicios Sociales», añadió el concejal.