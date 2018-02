Podemos pide cerrar la investigación a Casco Antiguo pese al rosario de dudas Reunión de la comisión de investigación sobre Puerta Nueva, en febrero de 2016. / Pablo Sánchez / AGM El concejal Martínez acusa al resto de grupos de pasividad y denuncia trabas para acceder a datos sobre la etapa de Barreiro y Puerta Nueva JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Jueves, 15 febrero 2018, 02:28

«¿A cuántos Consejos de Administración de Residencial Puerta Nueva SA asistió doña Pilar Barreiro? ¿En cuántos consejos planteó la necesidad de que pagara a la Sociedad Casco Antiguo o al Ayuntamiento de Cartagena el 30% de la plusvalía obtenida de las ventas de pisos, trasteros, plazas de garaje...? En el caso de que hubiera solicitado dicho pago, ¿puede transcribir sus intervenciones? ¿Qué posibilidades de cobro y cantidades puede percibir en su caso Casco Antiguo y/o el Ayuntamiento de Cartagena de la deuda pendiente contraída por Puerta Nueva?»

Estas son solo algunas de las preguntas planteadas por escrito al administrador concursal de la empresa promotora del barrio universitario que quedarán sin respuesta, si la Comisión de Investigación sobre la Sociedad Municipal Casco Antiguo da por terminada su tarea la próxima semana, como pretende su presidente, Francisco Martínez.

El concejal de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), que encabeza un grupo de trabajo donde también hay ediles de los otros grupos políticos municipales -PSOE, PP, MC y Ciudadanos-, formuló anteayer un borrador de conclusiones que deja sin responder cuestiones clave sobre la gestión de una sociedad abocada a la liquidación este año, por sus problemas de viabilidad y un 'agujero' de unos 10 millones de euros.

El presidente de la comisión remitió el 8 de febrero una batería de cuestiones al abogado designado por el Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid para administrar Residencial Puerta Nueva, que suspendió pagos en 2014. Pero le dio un máximo de seis días para responder, puesto que la nueva reunión municipal ya estaba fijada para el día 13.

Martínez alegó ayer que el administrador fue citado para comparecer en la comisión en diciembre, pero no asistió, y que él no quería ser acusado de «eternizar» la investigación, iniciada hace dos años. Además, acusó de pasividad al resto de grupos y criticó que los responsables de Casco Antiguo, gestionado hasta enero por MC y desde entonces por el PSOE, no le han entregado las actas de los consejos de administración de Puerta Nueva.

Otra de las cuestiones que queda por determinar es el papel de la exalcaldesa, Pilar Barreiro, en la concesión de préstamos por valor de 9,2 millones de euros a sociedades integradas en Puerta Nueva. Esta cantidad fue retirada mediante créditos aprobados por el Consejo cuando Barreiro formaba parte del Consejo de Administración de la promotora.

Suelo en Molinos Marfagones

Casco Antiguo dejó de exigir ese dinero desde 2007 a 2010, cuando gobernaba el PP, y la Justicia reconoció su derecho a obtener 2 millones de euros, tras una demanda municipal. El 'agujero' fue detectado por Hacienda y hecho público, en 2011, por el edil de MC José López.

Francisco Martínez da por perdido el dinero, porque la promotora tiene deudas por valor de 22 millones y tienen derecho de cobro preferente los bancos que hipotecaron las viviendas y Hacienda. MC rechazó esta postura, pues además de un procedimiento donde el concurso de acreedores puede ser declarado culpable, cuatro exdirectivos de Puerta Nueva están imputados por vaciar presuntamente la empresa y, de ser juzgados y condenados, tendrían que responder con su patrimonio personal.

Además de lo relativo al barrio universitario, según fuentes municipales «no se ha llegado hasta el final» para tratar de determinar si pudo haber irregularidades, más allá de una mala gestión política, y de qué tipo, en las expropiaciones de parcelas en el Molinete y el Monte Sacro.

También hay un rosario de incógnitas sobre la compra y recalificación urbanística de los terrenos de Molinos Marfagones, para la fallida urbanización Cartagena Joven, donde participa junto a varias constructoras. Una de las dudas es si el Consistorio consintió un 'pelotazo', que habría consistido en pagar por el suelo veinte veces más del precio que debió abonar a una promotora local.