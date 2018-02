Otro Pleno de «bochorno»

Investigan a un edil por una obra sin la licencia en regla

El concejal de Urbanismo, Francisco Aznar, informó ayer de la reactivación de un expediente informativo, convertido ya en sancionador, dirigido al concejal del PP Álvaro Valdés. Una pregunta de MC al respecto llevó a Aznar a sacar a la luz el caso. En 2014, la Policía Local informó de la realización de una reforma en un bar del Callejón del Mico, en el casco histórico, «distinta de la autorizada», por parte de una empresa de la que era socio Valdés antes de entrar en política. El caso fue archivado poco después, con el actual portavoz municipal del PP y jefe de filas de Valdés, Francisco Espejo, como concejal de Urbanismo. El expediente permaneció en el archivo y solo fue reactivado a raíz de la investigación de la adquisición del hotel Peninsular, que se encuentra junto al bar, en la calle Cuatro Santos. Francisco Aznar informó ayer de que la reactivación del expediente conllevará una sanción a la empresa de la que era socio Valdés. «Me parece indignante que MC conozca la existencia de un expediente sancionador que se reactiva y que no me dejan consultar a mí», indicó Valdés. «Pedimos licencia pero no recuerdo si la obtuvimos, ni para qué tipo de obra exactamente», alegó el edil en su defensa.