El PP pide al PSOE que no prometa horas extra sin saber si aprobará el presupuesto LV CARTAGENA Jueves, 25 enero 2018, 09:40

La concejal del PP Esperanza Nieto pidió ayer al equipo de gobierno socialista que «deje de mentir a los cartageneros y a los trabajadores del Ayuntamiento con acuerdos y promesas que no sabe si podrá cumplir en 2018». Nieto se hizo eco del anuncio del edil de Personal, Francisco Aznar, en 'La Verdad' de un acuerdo para aumentar en casi un millón de euros las horas extra programadas para la Policía Local, los bomberos y las brigadas.

«No tienen redactado el proyecto de presupuestos, ni la previsión de gastos e ingresos, pero sí se atreven a comprometer el 35% del gasto de este año en la partida de Personal», censuró la concejal popular.

A su juicio, no se puede dar por hecho el empleo de 70 millones en pagar los salarios, incluidos los ascensos de categoría y el incremento en servicios especiales, si no se tiene perfilado el resto de capítulos. «Esperemos que esto no sirva para encubrir cambios en la estructura de la plantilla municipal con intereses ocultos y partidistas», añadió.