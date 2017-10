El PP pide fusionar Casco Antiguo y la Agencia de Empleo

Podemos exige echar el cierre ya, tras el «fiasco» de Puerta Nueva

La portavoz de Cartagena Sí Se Puede (Podemos), Pilar Marcos, vuelve a exigir el echar la persiana de Casco Antiguo. «La deuda de 22 millones de euros que tiene Puerta Nueva es una prueba más del fiasco del pelotazo urbanístico de dicha empresa, a la que incomprensiblemente el Consejo de Administración de Casco Antiguo asignó el contrato del barrio universitario, en contra de los informes técnicos, que otorgaron mayor puntuación a Ferrovial», dijo Marcos.

Para su grupo, la dejadez de los gobiernos del PP, al no exigir desde 2007 a 2010 las liquidaciones del contrato, generaron «un agujero de 2 millones de euros que Casco Antiguo no cobrará jamás». A ello «se une a una deuda anual de más de 3 millones y a una contabilidad que no ofrece fielmente la situación de la empresa», dijo la portavoz de Podemos, quien lleva los asuntos de Urbanismo junto al edil Francisco Martínez.

En el próximo Pleno, este preguntará por las acciones judiciales del Ayuntamiento para tratar de cobrar de la promotora y de sus posibles «sociedades interpuestas». El Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid investigará si el concurso de acreedores de Puerta Nueva es culpable y un juzgado de Cartagena rastrea un presunto desfalco de 9,2 millones, con Pilar Barreiro (actual senadora del PP) como alcaldesa y consejera de la mercantil.