MC exige la dimisión de Castejón por «traicionar» a los cartageneros Rueda de prensa de José López, este lunes. / Antonio Gil / AGM José López considera que con la rebaja del agua la alcaldesa «se ha puesto a los pies de Hidrogea» EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 8 enero 2018, 13:41

El portavoz de MC y exalcalde de Cartagena, José López, exigió este lunes que su sucesora como alcaldesa, Ana Belén Castejón, “dimita o su partido la expulse y le pida el acta de concejal”, por “traicionar” a los cartageneros al anunciar una rebaja del agua “con la que pretendía apuntarse un tanto, pero se ha puesto a los pies de Hidrogea, permitiendo una tarifa distinta de la que informaron los técnicos a los que apartó para que no lo impidieran”.

López compareció este lunes en el Palacio Consistorial junto a los otros cuatro concejales de su partido, MC, que forman parte de la coalición con el PSOE. En ella exigió que «se anule de inmediato todo lo actuado con Hidrogea desde que se me cesó y se ponga en manos de la justicia todas las actuaciones”. Eso incluiría la aprobación, en la reunión de la Junta de Gobierno Local del pasado 28 de diciembre, de una rebaja del agua de una media de 50 euros para los hogares cartageneros, que según el portavoz de MC, “no cuenta con los cinco informes que nos dijeron. Es mentira, es una falacia; solo tiene dos, el del director de la Asesoría Jurídica, Francisco Pagán, y el de un empleado público que sustituyó a los dos que investigaban enl agua. Este señor no es funcionario y se la juega en unas oposiciones municipal dentro de muy pocos meses para llegar a serlo» añadió López.

A su juicio, la maniobra de la alcaldesa para bajar el agua no solo es incorrecta, sino que forma parte de una gestión que él desaprueba y que está en cuestión tras destaparse la imputación de los cargos municipales que tuvieron que ver con la prórroga del contrato. Una jueza de Lugo investiga viajes de placer presuntamente costeados por Hidrogea a la exalcaldesa Pilar Barreiro y a otros ediles del PP, que tuvieron que ver con la prórroga de 25 años en el contrato que acaba de entrar en vigor y extiende el servicio hasta 2042.

“En noviembre de este año, Castejón y el PSOE votaron en contra de nuestra moción, en la que pedíamos las diligencias que ahora pide una jueza de Lugo, después ha retrasado dos meses y aún no sabemos cuál es su voto sobre la creación de una comisión de investigación sobre la trama del agua. Y encima ha acelerado la revisión de las tarifas de manera idéntica a la que esa magistrada pide que se informe. Yoculta el expediente de esa rebaja del que ni MC ni ningún cartagenero sabemos nada”, indicó López como motivos de su petición de dimisión. MC y Cartagena Sí Se Puede (Podemos) pidieron un pleno para discutir estos asuntos que se ha fijado para el 18 de enero.

MC reunirá esta noche a su ejecutiva para decidir si se mantiene en el Gobierno local. De momento, sigue en él “por responsabilidad” y para controlar a “este personaje al que un partido como el PSOE que presume de cien años de honradez no puede seguir manteniendo en su casa».

Asimismo, la formación cartagenerista repara recursos judiciales contra la rebaja del agua, votada el 28 de diciembre solo por los concejales del PSOE “y que fue presentada sin tener todos los informes. No conocemos más que una pequeña parte del expediente”, dijo López.

Devolución del sueldo

Preguntado por los más de 100.000 euros queun informe jurídico municipal considera que debe devolver, José López indicó que, a su juicio, no existe la incompatibilidad entre sus intereses como empresario del café y el cobro de salarios como alcalde y vicealcalde. Además, en su opinión, el dictamen al respecto no debe partir de la Asesoría Jurídica, que es la que ha hecho el informe, sino del letrado del Pleno, que, hasta donde él conoce, no se ha pronunciado al respecto.